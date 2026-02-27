La calle en la que mejor se come de Galicia tiene 80 bares en 150 metros: dicen que es el edén de la cocina española
Hay un bar por cada 175 habitantes en España, y algunos de los mejores están en esta calle gallega.
España es uno de los países que concentra el mayor número de bares por habitantes del mundo, con uno por cada 175 personas, aproximadamente. Dato curioso al que hay que sumar el hecho de que cuenta con numerosas calles en las que se come y se tapea de maravilla.
La calle Elvira, en Granada es una de ellas. O la calle de la Lechuga, en Logroño, famosa por la excelente combinación de vinos con Denominación de Origen y tapas. Pero hoy no venimos a hablar de ninguna de ellas, sino de otra que está considerada como el edén de la cocina española.
Y es que hay una calle en el norte de España que está considerada una de las mejores para comer. Hay quien dice incluso que es una de las mejores del mundo, y si lo dicen es porque razones no le faltan.
Primero, por la calidad de su gastronomía, una de las mejores del país, y segundo, por la alta concentración de bares, tabernas y restaurantes. Y es que, solo en esta calle, que apenas llega a los 150 metros, hay más de 80 locales. A cada cual mejor.
En el corazón del centro histórico
Estamos en Galicia, la comunidad que tiene una de las mejores cocinas de España, especializada en pescados, pulpos y mariscos fresquísimos. Y la calle de la que hablamos está en Santiago de Compostela, en la provincia de A Coruña?
Ahí, junto a la catedral y en el corazón del centro histórico de la ciudad, se encuentra la Rúa do Franco, una de las direcciones imprescindibles para comer en Galicia.
Una calle con un nombre curioso
Que nadie se confunda con el nombre. Pese a lo que muchos puedan estar pensando, la Rúa do Franco se llama así por una tradición que se remonta a la Edad Media, a esa época en la que era muy elevada la peregrinación desde Francia.
De hecho, algunas de las fachadas incluso conservan todavía grabados de la época, con símbolos que recrean elementos como la concha compostelana o las cinco estrellas del escudo de la universidad.
Cuál es el mejor bar de toda la calle
Elegir solo una dirección parece complicado, la oferta es mucha y muy variada, aunque prácticamente en todos la carta gira en torno a los productos locales y la mejor despensa gallega, como no podía ser de otro modo.
Hay desde tabernas tradicionales y parrillas, a restaurantes de cocina de autor y propuestas más innovadoras. La mejor manera para descubrir algunas direcciones, es hacer la ruta ‘Paris-Dakar’, un itinerario puesto en marcha por los universitarios en los años 90.
La ruta, que empieza y acaba en los bares que tienen esos nombres, como emulando el famoso rally pero en versión gastronómica, reúne por el camino casi 30 bares y restaurantes, y lo típico es tomar un Ribeiro y contar un chiste en cada uno de ellos. Cuidado, porque se sabe cómo empieza pero no cómo ni dónde acaba la ruta.
