La Calle Zanjilla transcurre entre las calles Baja y Estación del pueblo alpujarreño de Soportújar, en Granada. Las personas de cierta envergadura deben pasar de perfil por algunos de sus tramos, y desde luego es imposible que dos se crucen: si coinciden varios transeúntes en ambos extremos, deberán cederse el paso.

Es, en definitiva, la calle más estrecha de Andalucía (aunque la Diputación de Granada asegura que es la más estrecha de España, hay alguna otra que la supera fuera de la Comunidad Autónoma, pero ya hablaremos de eso otro día).

La calle Zanjilla mide 20 metros de largo y tan solo 51 centímetros de ancho. Era el paso abierto hace siglos para dar acceso a los vecinos a la fuente, portando cántaros para llenarlos.

Una calle “mágica”

La lustrosa placa no deja lugar a dudas: “Zanjilla, la calle más estrecha y mágica de España”. Aunque ya hemos dicho que lo primero no es cierto del todo, en lo segundo no andan desencaminados.

Según la leyenda -que en este caso tiene cierto fundamento histórico-, tras la expulsión, a principios del siglo XVII, de los moriscos que vivían en las Alpujarras, muchas familias de Galicia se asentaron en la zona y la repoblaron, y se llevaron consigo su tradición de meigas lo que convirtió a Soportújar en el punto de encuentro de muchas brujas del país.

La calle Zanjilla, al ser tan estrecha, era muy oscura en un tiempo en que el pueblo apenas se iluminaba con unos pocos candiles, y se cuenta que aprovechaban este recoveco para reunirse y elaborar hechizos. Aunque, bien pensado, debían hacerlo en fila india… Y dejando el caldero y las escobas fuera.

Bien sea por la atracción que generan los lugares misteriosos, bien por la convicción con la que el pueblo asegura que es “la calle más estrecha de España, y una de las más estrechas de Europa”, lo cierto es que Zanjilla es uno de los lugares más visitados de la Alpujarra. No en vano, el Ayuntamiento acaba de renovar su empedrado para tenerla lista ante la próxima llegada de turistas.