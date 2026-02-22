La calle en la que mejor se come de Extremadura, dicen que es "la meca de los amantes de la buena comida": fiel al producto local, muy cerca de Atrio y en pleno centro

Quien quiere comer bien en Cáceres no necesita un mapa complicado: basta con recorrer el eje que une la Plaza de San Juan con la Plaza Mayor atravesando Gran Vía. En ese tramo del casco histórico se concentra una parte esencial de la vida gastronómica de la ciudad. Restaurantes clásicos, barras de tapeo y alta cocina conviven a pocos minutos a pie, en un recorrido que muchos ya identifican como el corazón culinario de Extremadura y es parada obligada para los amantes de la buena comida.