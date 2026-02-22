La calle en la que mejor se come de Extremadura, dicen que es "la meca de los amantes de la buena comida": fiel al producto local, muy cerca de Atrio y en pleno centro
Un paseo entre San Juan y Plaza Mayor basta para entender por qué la ciudad es referencia gastronómica en Extremadura.
Un pequeño tramo del centro de Cáceres concentra algunos de los restaurantes más reconocidos de Extremadura y se ha convertido en referencia gastronómica regional.
Quien quiere comer bien en Cáceres no necesita un mapa complicado: basta con recorrer el eje que une la Plaza de San Juan con la Plaza Mayor atravesando Gran Vía. En ese tramo del casco histórico se concentra una parte esencial de la vida gastronómica de la ciudad. Restaurantes clásicos, barras de tapeo y alta cocina conviven a pocos minutos a pie, en un recorrido que muchos ya identifican como el corazón culinario de Extremadura y es parada obligada para los amantes de la buena comida.
En apenas unos cientos de metros se suceden propuestas distintas entre sí, pero con un denominador común: producto extremeño bien tratado. En una región donde el ibérico, los quesos artesanos o las carnes de dehesa forman parte de la identidad, este recorrido funciona como escaparate de una cocina que combina tradición y técnica actual.
De la alta cocina a la barra más informal
En el entorno inmediato se encuentra Atrio, uno de los grandes referentes culinarios del país, con tres estrellas Michelin. Su propuesta gira en torno a menús degustación donde el producto extremeño se interpreta con precisión contemporánea. Aunque su acceso principal no se encuentra exactamente en esta calle, su presencia en el entorno ha elevado el perfil gastronómico de toda la zona.
En el número 11 de la Plaza de San Juan aparece El Figón de Eustaquio, un clásico de la cocina tradicional extremeña, conocido por platos como la caldereta de cordero, las migas o las carnes a la brasa (prueba alguna de sus opciones de caza).
A pocos pasos está Tapería Yuste, donde el jamón ibérico de bellota, los surtidos de quesos y las raciones para compartir marcan el ritmo de la barra y lo hacen el lugar perfecto en el que empezar el aperitivo. Aquí hay que pedir la sopa de tomate extremeña.
Atravesando la Gran Vía camino a la Plaza Mayor quedan a la derecha (aunque ampliando muy ligeramente el radio) propuestas como Amaltea, con una cocina más personal y contemporánea, o Miga Eustaquio Blanco, que revisa el recetario extremeño con creatividad.
El resultado es una concentración poco habitual de oferta variada en un espacio muy reducido. Se puede empezar con una tapa informal, continuar con un plato más elaborado y terminar con una copa de vino extremeño sin alejarse apenas del mismo recorrido.
La clave del éxito no está solo en la cantidad de restaurantes, sino en el enfoque común de mantener el respeto por el producto y el territorio. El jamón ibérico de bellota, la Torta del Casar, el cordero o el pimentón de la Vera aparecen de forma recurrente en las cartas, ya que son las estrellas de cualquier menú que se precie.
Comer bien en pleno casco histórico
La proximidad a la Ciudad Monumental convierte la experiencia en un plan completo. Tras recorrer murallas y plazas medievales, este eje entre San Juan y Plaza Mayor es una parada natural para degustar el producto sin salirse del camino.
En una región donde la gastronomía forma parte del paisaje cultural, este recorrido por el casco histórico de Cáceres concentra buena parte del atractivo culinario de la ciudad (¡y de toda la región!).
