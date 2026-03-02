La calle Patrimonio de la Humanidad con las terrazas más deseadas de España: sol, tapas baratas y ambiente de tardeo

De este modo, sus hosteleros han llegado a punto de inflexión que comenzó hace aproximadamente una década: algunos restauradores apostaron por elevar técnica, producto y relato. Alcalá no reniega de la tapa, sino que la ha integrado en una oferta más amplia y sofisticada donde conviven los bares de toda la vida con otros locales más modernos. La antigua capital del tapeo se redefine ahora como destino gastronómico integral, capaz de seducir tanto al comensal local como al visitante que busca sobre la mesa una extensión de la experiencia patrimonial de la zona.