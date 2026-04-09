La calle más bonita del mundo está en España: un callejón estrecho, repleto de macetas de flores en el corazón de la judería, y a solo un paso de una de las catedrales más impresionantes del mundo
Un secreto a voces que recoge una de las postales más bonitas de la ciudad de Córdoba.
Existen ciudades donde cada calle, esquina y rincón son un deleite a la vista. Si a esto le sumamos cuatro Patrimonios de la Humanidad, y uno de los referentes históricos más importantes de España, la conclusión no es otra que asumir que la ciudad de Córdoba es en sí misma, una postal inolvidable.
Pero incluso en una ciudad tan bella existen lugares escondidos, espacios que solo los locales conocen y que, gracias al boca a boca, salen con el tiempo a la luz, convertidos en puntos turísticos imperdonables, y haciendo de cada rincón un museo a cielo abierto.
La Calleja de las Flores
A escasos metros de la Mezquita-Catedral de Córdoba, la calle se estrecha y eleva en un callejón de apenas un metro de ancho, ascendiendo hasta una plazuela donde el sol y el calor son un recuerdo al otro lado.
Desde lo alto de esta pequeña ascensión de suelo empedrado, la torre del campanario saluda entre macetas de colores sobre los tejados a que se extienden a ambos lados. Es la belleza de la Calleja de las Flores, una de las fotografías más emblemáticas de la ciudad.
En su arquitectura se refleja el trazado original de la ciudad, laberíntico y angosto, y en sus alrededores, tres de los cuatro Patrimonios recogidos por la Unesco que ostenta esta ciudad histórica: La mezquita Catedral, el casco histórico de la ciudad, y la tradición de los patios de Córdoba, reflejada en las paredes de estos pequeños refugios climáticos, fuente de vida, vecindad y cultura, tan característicos de la ciudad.
Su acceso es posible las 24 horas del día, puesto que se trata de vía pública, y llegarás a ella desde la calle de Velázquez Bosco. Ahora bien, recuerda que se trata de una vía muy estrecha, por lo que solo podrás visitarla a pie.
El momento ideal para visitarla es sin duda la época de mayo, cuando las flores están en su máximo apogeo y el tiempo acompaña a su belleza. Además, puedes marcar esta parada dentro de cualquier itinerario, puesto que se encuentra en pleno centro de la antigua ciudad califal.
Qué visitar en tu paso por la ciudad
La Calleja de las Flores se encuentra en el barrio de la judería y por ello, en tu visita, no debes pasar por alto la Sinagoga de la ciudad, una de las tres mejor conservadas de España, perteneciente al siglo XIV y destacada por su espléndida decoración en yesería mudéjar.
En las sinuosas calles de este barrio encontrarás maravillas como la estatua de Maimónides, médico y filósofo judío de gran fama, nacido en Córdoba; el Zoco Municipal, reducido en un patio mudéjar especializado en cuero y plata; o la Casa de Sefarad, dedicada a la cultura, historia y tradiciones de los judíos sefardíes.
Aunque la clave de esta ciudad está en perderse por sus callejones, donde encontrarás curiosidades como la Calleja del Pañuelo, de apenas 50 centímetros, que debe su nombre a la anchura exacta de un pañuelo de caballero extendido; o una de las plazas más pequeñas del mundo, al final de esta misma calle, presidida por un naranjo y, a sus pies, una fuente de mármol.
Y si vas en primavera, no olvides visitar sus patios, fiesta por excelencia de la ciudad y uno de los mayores despliegues de belleza del mundo, siendo Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Desde principios de mayo y a lo largo de doce días, la ciudad envuelve fachadas, patios, rejas y balcones en un espectáculo floral donde el exceso es el mínimo determinante para hacer de cada patio el rincón más bello de Córdoba.
Síguele la pista
Lo último