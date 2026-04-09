La calle más bonita del mundo está en España: un callejón estrecho, repleto de macetas de flores en el corazón de la judería, y a solo un paso de una de las catedrales más impresionantes del mundo

Y si vas en primavera, no olvides visitar sus patios, fiesta por excelencia de la ciudad y uno de los mayores despliegues de belleza del mundo, siendo Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Desde principios de mayo y a lo largo de doce días, la ciudad envuelve fachadas, patios, rejas y balcones en un espectáculo floral donde el exceso es el mínimo determinante para hacer de cada patio el rincón más bello de Córdoba.