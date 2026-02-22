La calle más bonita de Cataluña te permite pasear por una ruta milenaria: sigue el trazado de la Vía Augusta, está en un barrio judío y es Bien de Interés Cultural

En el entramado del Barri Vell de Girona hay una calle que concentra siglos de historia y resume el pasado de la ciudad mejor que cualquier museo. No es la más ancha ni la más luminosa, pero sí una de las que más memoria guardan. El Carrer de la Força coincide con el eje principal del primer recinto urbano de Gerunda, la ciudad romana fundada en el siglo I a. C. Desde sus orígenes, este trazado estructuró el núcleo primitivo asentado sobre la colina y ha condicionado el crecimiento posterior del casco antiguo. Lo que hoy parece una calle medieval fue, en realidad, la columna vertebral del primer asentamiento romano.