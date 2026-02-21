La calle más bonita de España está en un barrio declarado Patrimonio de la Humanidad: tiene más de 200 macetas con flores y el encuadre perfecto con el monumento icono de la ciudad
En el corazón del barrio Patrimonio de la Humanidad, un pequeño callejón floral se ha convertido en el rincón más fotografiado de la ciudad.
En el centro histórico de Córdoba hay una calle tan corta que se atraviesa en menos de un minuto. Eso sí, solo si se camina sin levantar la vista, porque la realidad es que es tan fotogénica que uno puede quedarse mucho más tiempo intentando capturar el ángulo perfecto.
La Calleja de las Flores no es monumental ni grandiosa, pero concentra como pocas el carácter de la ciudad: paredes de cal, macetas azules rebosantes de geranios y, al fondo, el encuadre perfecto con la torre de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Está en plena Judería, el barrio histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994 por su mezcla de culturas. Un laberinto heredado de su pasado medieval donde las calles estrechas están pensadas para proteger del calor. Tras girar una esquina, aparece esta calle blanca y floreada, que ni es la más larga ni la más antigua, pero sí la más bonita y la que mejor refleja la estética cordobesa. ¿Cómo no iba a convertirse en uno de los rincones más fotografiados de España?
Muy cerca se encuentran la Sinagoga medieval, el Zoco artesanal y el Alcázar de los Reyes Cristianos. Sin embargo, mientras esos espacios impresionan por su escala o su importancia histórica, la Calleja conquista por su sencillez.
La perspectiva que todos buscan
La magia de la Calleja de las Flores no está solo en las macetas (que son muchas, más de 200, en distintas alturas), sino en la perspectiva. Situada en una bocacalle peatonal de Velázquez Bosco, este pasadizo estrecho y ligeramente irregular desemboca en una pequeña plaza que en el pasado fue un patio de vecinos. Desde ahí, entre flores y fachadas blancas, se alza la torre campanario de la Mezquita-Catedral. El encuadre, casi perfecto, es la foto que todos buscan al llegar, ya que refleja la mezcla de lo cotidiano con la monumentalidad de uno de los grandes iconos de nuestro país.
Antiguamente llamada calle de los Jazmines, fue embellecida por distintos alcaldes y artistas locales a lo largo del siglo XX para potenciar esa vista al monumento. Con el tiempo, se convirtió en una de las estampas más reconocibles de la ciudad.
Pero lo que más autenticidad le da a este punto de obligada parada son, como no podía ser de otra manera, sus flores y tiestos azules que contrastan con el blanco de la cal de las paredes y la piedra del campanario.
La tradición de colgar macetas forma parte de la identidad local desde hace generaciones. En una ciudad donde el patio interior es un símbolo cultural, llevar las flores a la calle es una extensión lógica.
El mejor momento para visitarla
Y si esto va de flores, la primavera es el momento ideal para visitarla. En mayo, cuando la ciudad celebra el Festival de los Patios, la experiencia es más intensa.
Aun así, conviene visitarla a primera hora de la mañana o al final de la tarde. No solo por evitar aglomeraciones, sino porque la luz es más suave y la estampa más bonita. En verano, el calor cordobés aprieta y la sombra de las paredes blancas se agradece; en otoño, el ambiente es más tranquilo y agradable.
Si nada cambia, este 2026 abrirá un hotel de cinco estrellas en la propia calle, fruto de la rehabilitación de dos casas históricas. Tendrá capacidad para 39 huéspedes y 19 habitaciones. Este establecimiento se unirá al NH Collection Palacio de Córdoba, que acaba de abrir tras una restauración integral del edificio que hasta ahora operaba como NH Collection Amistad Córdoba.
