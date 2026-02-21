La calle más bonita de España está en un barrio declarado Patrimonio de la Humanidad: tiene más de 200 macetas con flores y el encuadre perfecto con el monumento icono de la ciudad

La magia de la Calleja de las Flores no está solo en las macetas (que son muchas, más de 200, en distintas alturas), sino en la perspectiva. Situada en una bocacalle peatonal de Velázquez Bosco, este pasadizo estrecho y ligeramente irregular desemboca en una pequeña plaza que en el pasado fue un patio de vecinos. Desde ahí, entre flores y fachadas blancas, se alza la torre campanario de la Mezquita-Catedral. El encuadre, casi perfecto, es la foto que todos buscan al llegar, ya que refleja la mezcla de lo cotidiano con la monumentalidad de uno de los grandes iconos de nuestro país.