La calle más bonita de España está en la provincia olvidada de Castilla-La Mancha: perfecta para un fin de semana y con una galería modernista única en el país

España está repleto de lugares que sorprenden precisamente porque nadie los anuncia. Ciudades que viven tranquilas, sin competir por ser tendencia, y que guardan joyas capaces de cambiarte el fin de semana. El Pasaje de Lodares, en pleno corazón de Albacete, es uno de esos sitios que descolocan al turista. Muchos lo llaman “la calle más bonita de España” y basta cruzar su entrada para entenderlo, es como si alguien hubiera traído un pedazo de la Europa elegante de principios del siglo XX y lo hubiera incrustado, sin alardes, en una ciudad humilde, acogedora y, a su vez, maravillosa.
Una galería modernista única en España
Construido en 1925 por iniciativa del empresario Gabriel Lodares y diseñado por el arquitecto Buenaventura Ferrando Castell, el pasaje es una de las poquísimas galerías modernistas cubiertas que se conservan en España. Su trazado (dos calles paralelas unidas por una bóveda acristalada) juega con la luz de una manera casi teatral. Los balcones de hierro forjado, las cariátides, los arcos decorados y los relieves escultóricos convierten el paseo en una experiencia estética que no se ve todos los días, y menos aún en una ciudad que muchos siguen creyendo “de paso”.
Albacete, una ciudad que se descubre andando
Albacete es una de esas ciudades que se disfrutan sin prisas. Su centro peatonal invita a caminar de una plaza a otra sin necesidad de mapa, y su ritmo tranquilo engancha más de lo que uno espera. La Plaza del Altozano, con sus edificios racionalistas, resume bien la mezcla de tradición y modernidad de la ciudad. Muy cerca, el Museo de la Cuchillería muestra uno de los oficios más emblemáticos de la zona, y el Parque Abelardo Sánchez, el mayor parque urbano de Castilla-La Mancha, ofrece sombra y calma en cualquier estación del año. En Albacete nunca pasan “grandes cosas”, pero siempre pasan cosas buenas; festivales, teatro, cafés animados y esa sensación de ciudad vivible que cada vez cuesta más encontrar. O si no, que nos lo pregunten a los que vivimos en una gran ciudad...
Un plan perfecto para un fin de semana distinto
El Pasaje de Lodares no solo es un lugar bonito, es el punto de partida ideal para una escapada breve pero redonda. La Catedral de San Juan Bautista, con las pinturas murales de Casimiro Guerrero, está a cinco minutos. Las calles comerciales se llenan de ambiente por la tarde. Y la gastronomía (de los tradicionales miguelitos a los guisos manchegos) deja claro que aquí se come bien sin necesidad de etiqueta.
Además, Albacete es una ciudad fácil de llegar y de moverse, con trenes frecuentes, alojamientos asequibles y un centro compacto que ahorra tiempo y esfuerzo. En dos días, uno siente que la ha entendido; en tres, que le ha cogido cariño.
El modernismo que llegó desde otras latitudes
Una de las particularidades del Pasaje de Lodares es que su modernismo no sigue la línea catalana, tan reconocible, sino influencias italianas y centroeuropeas que llegaron a Albacete en un momento de prosperidad económica. La burguesía local quiso dotar a la ciudad de un espacio comercial elegante, “a la altura” de las capitales que marcaban tendencia. El resultado es un híbrido arquitectónico que no se parece a nada de su entorno, un gesto de ambición que hoy se contempla con admiración. Si se alza la vista (un gesto imprescindible aquí) se descubren columnas, frontones, molduras y juegos de luz que demuestran el cuidado con el que se pensó cada detalle. Es una obra que reclama tiempo, no prisas.
