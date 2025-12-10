La calle más bonita de España está en la provincia olvidada de Castilla-La Mancha: perfecta para un fin de semana y con una galería modernista única en el país

Albacete es una de esas ciudades que se disfrutan sin prisas. Su centro peatonal invita a caminar de una plaza a otra sin necesidad de mapa, y su ritmo tranquilo engancha más de lo que uno espera. La Plaza del Altozano, con sus edificios racionalistas, resume bien la mezcla de tradición y modernidad de la ciudad. Muy cerca, el Museo de la Cuchillería muestra uno de los oficios más emblemáticos de la zona, y el Parque Abelardo Sánchez, el mayor parque urbano de Castilla-La Mancha, ofrece sombra y calma en cualquier estación del año. En Albacete nunca pasan “grandes cosas”, pero siempre pasan cosas buenas; festivales, teatro, cafés animados y esa sensación de ciudad vivible que cada vez cuesta más encontrar. O si no, que nos lo pregunten a los que vivimos en una gran ciudad...