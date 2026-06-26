La calle más bonita de España es una auténtica desconocida y está en una provincia olvidada de Castilla-La Mancha: un pasaje modernista cubierto de hierro y cristal que recuerda a Milán o París

Hay veces que el tamaño no importa (solo a veces) y esta es una de esas ocasiones. Porque para ser la calle más bonita de España no hay que ser ni la más grande ni la más monumental, sino la más singular. Y esta que hemos localizado en una de las provincias olvidadas y más infravaloradas de Castilla-La Mancha es una de ellas.

La ciudad más infravalorada esconde joyas arquitectónicas como esta. / Istock / Orietta Gaspari

Puede que no sea la calle más espectacular de España en términos de fama; para eso ya están otras, como la calleja de las Flores (un callejón pequeño y estrecho del Córdoba que culmina en una de las plazuelas más fotografiadas de la ciudad), o la Gran Vía de Madrid (posiblemente la arteria más histórica y monumental de la capital).

Adriana Fernández

Pero lo que sí es cierto es que el Pasaje de Lodares, en el corazón histórico de Albacete, es una de las más singulares. Hay pocas calles donde puedas caminar dentro de una obra modernista cubierta por una bóveda de cristal creada hace un siglo y que siga teniendo vida comercial cotidiana. Un lujo.

Dónde está la calle modernista más bonita de Albacete

Esta calle no es una calle convencional, a cielo abierto y rodeada de edificios, qué va. Se trata de un pasaje comercial, una galería como las que se popularizaron a finales del siglo XIX en capitales señoriales como París o Milán, en la que las tiendas convivían con viviendas residenciales que accedían directamente a la galería.

El Modernismo también dejó su huella en Albacete. / Istock / Orietta Gaspari

El Pasaje de Lodares conecta las calles Mayor y Tinte, en el centro de Albacete, y fue diseñado por el arquitecto Buenaventura Ferrando Castells en 1925, justo en ese momento en el que España ya había abrazado el Modernismo en todas sus expresiones. Inspirado como decíamos en las galerías europeas, está rematada con una cubierta de hierro y cristal que crea una luz natural sencillamente espectacular, capaz de crear diferentes atmósferas a medida que va avanzando el día.

Un pasaje modernista que es una joya

Está considerada como algo casi único en el callejero español, ya que se trata de uno de los poquísimos ejemplos de galerías urbanas cubiertas que se conservan en España, junto con los pasajes Gutiérrez (en la ciudad de Valladolid) y el pasaje del Ciclón (en el centro histórico de Zaragoza).

Este pasaje es algo casi único en España. / Istock

Merece la pena atravesarlo y detenerse, aunque solo sea unos minutos, para contemplar la cantidad de detalles que esconde un callejón tan pequeño en tamaño, pero tan grande en historia. A nivel escultórico, imposible no admirar las cariátides y figuras alegóricas, que representan la industria comercial, las artes o la riqueza como concepto, o las cabezas del dios Mercurio, símbolo mitológico del comercio.

Desde el punto de vista arquitectónico, los balcones de forja, las columnas ornamentadas y relieves modernistas son una joya en sí mismas. Y su sola composición en el callejón son capaces crear una sensación de lo más fotogénica, gracias a la perspectiva recta del pasaje y la luz cenital.

Si visitas Albacete, tienes que ir sí o sí, porque es, posiblemente, el lugar que mejor resume la personalidad de la ciudad. Y además se recorre en apenas un minuto, aunque lo ideal es quedarse bastante más observando los detalles como te decíamos.

Fuente: