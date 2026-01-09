La calle más bonita de España es una auténtica desconocida: en la provincia olvidada de Castilla-La Mancha y perfecta para una escapada de invierno

Y es que, visitar el Pasaje de Lodares obliga, casi sin querer, a revisar la idea que muchos tienen de Albacete. La ciudad no es solo paso ni frontera, sino un lugar con una historia urbana más rica de lo que suele contarse. Muy cerca del pasaje están el Teatro Circo, uno de los pocos de su tipo que siguen en activo en Europa, y el eje histórico que conecta con el Altozano. Todo queda a mano, todo es caminable, y todo invita a una escapada tranquila, de esas que no necesitan grandes planes para funcionar.