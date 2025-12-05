Esta feria navideña convierte un pequeño pueblo de Extremadura en un estallido de luces, tradición y gastronomía perfecta para descubrir en diciembre

El Monte Tudía, catalogado como Monte de Utilidad Pública nº1 de la provincia desde 1901, es el gran protagonista del territorio. En sus faldas crece un inmenso pinar de pino negral y piñonero repoblado a mediados del siglo XX, un bosque que hoy aporta riqueza ambiental, identidad cultural y beneficios económicos al municipio. De esta relación íntima con el pinar nació, en 2011, la idea de crear una feria que uniera naturaleza, gastronomía y tradición, y que pronto se convirtió en emblema local.