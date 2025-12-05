Esta feria navideña convierte un pequeño pueblo de Extremadura en un estallido de luces, tradición y gastronomía perfecta para descubrir en diciembre
Entre montes legendarios y un mar de pinos, una feria que combina naturaleza, migas al fuego lento, artesanía local y un ambiente festivo que une a todo un pueblo, se ha convertido en una de las celebraciones más especiales del otoño en Extremadura.
En plena Sierra de Tentudía, un pequeño municipio extremeño se transforma cada diciembre en un destino vibrante donde la naturaleza, la gastronomía y la tradición conviven en armonía. La celebración de la Feria del Piñón, que este año alcanza su decimotercera edición, es el reflejo vivo de una comunidad que ha sabido vincular su historia forestal con una fiesta que atrae a viajeros de toda la región.
El Monte Tudía, catalogado como Monte de Utilidad Pública nº1 de la provincia desde 1901, es el gran protagonista del territorio. En sus faldas crece un inmenso pinar de pino negral y piñonero repoblado a mediados del siglo XX, un bosque que hoy aporta riqueza ambiental, identidad cultural y beneficios económicos al municipio. De esta relación íntima con el pinar nació, en 2011, la idea de crear una feria que uniera naturaleza, gastronomía y tradición, y que pronto se convirtió en emblema local.
La magia empieza con el alumbrado navideño
La víspera de la feria se celebra el esperado encendido del alumbrado navideño, un acto que congrega a vecinos y visitantes bajo un ambiente cálido y festivo. Villancicos interpretados por el Coro Aires de la Sierra, la tuna y otras agrupaciones musicales acompañan el momento, mientras se reparte un tradicional aguinaldo de licores y polvorones, fiel al espíritu acogedor de este Pueblo Mágico.
Un recorrido por sabores, artesanía y vida local
La inauguración oficial tiene lugar en el Auditorio del Conventual Santiaguista, donde se reconoce el esfuerzo de todas las asociaciones que hacen posible la feria. Después, un paseo por el recinto ferial revela una extraordinaria muestra de productos locales: vinos de Extremadura, panes y dulces artesanos, embutidos y jamones ibéricos, aceites, quesos de alta calidad y un sinfín de propuestas que convierten cada puesto en una ventana al territorio.
La artesanía navideña elaborada por las asociaciones de mujeres ocupa un espacio destacado, mostrando la creatividad y el trabajo comunitario que caracteriza a esta localidad.
El día de las migas: una tradición que une a todo el pueblo
Si hay un momento que define la esencia de la feria, es sin duda el día dedicado a las migas. Preparadas en calderos de hierro y cocinadas con leña de encina, las migas se convierten en un ritual compartido por todas las asociaciones del pueblo. El aroma a pan tostado, ajo y pimentón envuelve la plaza, reuniendo a cientos de personas alrededor del fuego.
La música en directo acompaña la jornada desde primera hora. Una charanga recorre las calles y bares por la mañana, por la tarde la Plaza de España se llena de ritmo con actuaciones en vivo y, ya por la noche, el Centro Social y Cultural José Zambrano acoge conciertos y tributos que cierran el día con un ambiente festivo inigualable.
Patrimonio y naturaleza en estado puro
Además de la gastronomía y la música, la feria es también una oportunidad para redescubrir el patrimonio monumental del municipio. Se organizan visitas guiadas al Conventual Santiaguista, una de las joyas arquitectónicas de la Orden de Santiago, y a la Ermita de Nuestra Señora de los Dolores, que invita a comprender la historia y espiritualidad de la localidad.
La naturaleza ocupa un lugar esencial en esta celebración. Una ruta senderista recorre los pinares de la Sierra de Tentudía, permitiendo conocer de cerca la compleja recogida de la piña y el minucioso proceso de extracción del fruto. La belleza del paisaje atrae cada año a participantes de toda Extremadura y de provincias andaluzas cercanas, seducidos por un entorno que combina tranquilidad, tradición y autenticidad.
Talleres, catas y actividades para toda la familia
La programación de la feria incluye talleres gastronómicos de queso fresco, dulce de membrillo y garrapiñadas, acompañados de degustaciones. Para los más pequeños, se ofrece un divertido taller de elaboración de galletas, reforzando el carácter familiar del evento.
Con el paso de los años, la Feria del Piñón se ha consolidado como una de las grandes celebraciones en Extremadura, un encuentro donde se fusionan exposiciones, naturaleza, música, productos locales y la hospitalidad sincera de sus habitantes.
Una razón más —entre muchas— para visitar este Pueblo Mágico y dejarse llevar por la esencia de un lugar que celebra su identidad con orgullo.