Calas en las que estarás tu solo en septiembre: de Galicia a Canarias

Con el final del verano llega la última oportunidad de pasar el día en una playa, relajado, alejados del ruido y del estrés de la ciudad. Si aún no has tenido oportunidad de ir mucho a la costa o incluso no has pasado ni un solo día cerca de ella, lo más probable es querer evitar los cientos de sombrillas de los lugares más turísticos y buscar ese pequeño pedazo de arena particular en el que poder relajarte durante el día.