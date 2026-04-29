Las calas cristalinas de arena blanca más espectaculares de España están a menos de una hora de vuelo desde la península, y cuestan menos de 40 euros

Las islas Baleares son la confirmación de que no hace falta viajar hasta el Caribe para disfrutar de unas vacaciones en el paraíso. Y es que, en menos de una hora de vuelo desde España, puedes darte un baño en una cala de arena blanca finísima y aguas tan cristalinas que creerás que has cruzado el Atlántico.

Parece el Caribe, pero esto es España. / Istock

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera forman un archipiélago único en el Mediterráneo. Y es verdad que cualquiera de las cuatro islas Baleares es siempre apetecible, pero hoy ponemos rumbo hasta Menorca. La isla comparte con sus hermanas el clima mediterráneo y el paisaje, pero si hay algo que marca la diferencia es el tamaño: mucho más pequeña y tranquila que Mallorca (aunque no tanto como Formentera, la más aislada de todas).

Adriana Fernández

Todas las playas de Menorca tienen algo especial, pero es cierto que las del sur se pueden definir como el arquetipo del paraíso menorquín por excelencia: a diferencia de las del norte, más salvajes y de arena incluso rojiza, según las zonas, las del sur son las calitas escondidas, flanqueadas por acantilados y rodeadas de bosques de pinos, con aguas de un intenso azul turquesa. Y eso es el paraíso.

Las dos calas más bonitas de Menorca

El sur de la isla es el escondite de algunas de las playas más famosas de Menorca, esas que año tras año aparecen en los ránkings de las mejores playas del mundo. Y el mejor ejemplo es Macarella, esa cala que asoma entre paredes rocosas de hasta 30 metros de altura rodeada de un bosque de pinos autóctonos y que muchos consideran la playa más bonita de Menorca.

Arena blanca, agua azul turquesa y un paisaje de roca y pinos alrededor: Mediterráneo en estado puro / Istock

Está en un espacio natural protegido a solo 14 kilómetros de Ciutadella, entre barrancos, pinares y el camí de Cavalls, ese sendero histórico que recorre la isla por la costa. El paisaje natural que hay tras la playa es único, pero también lo es el que aparece justo en el frente, tiñendo las aguas de un intenso azul bajo la línea del horizonte.

Y aunque no es la típica playa de hamacas y chiringuito frente al mar (en realidad ese no es el rollo de Menorca, en general), esta cala virgen con forma de U suele estar bastante abarrotada, sobre todo en temporada alta.

Es la playa más bonita de Menorca. / Istock / HENNER DAMKE

Tiene una hermana pequeña, Macarelleta, una cala de menor tamaño situada a unos diez minutos caminando desde este lugar, pero es importante saber que, al tratarse de una cala mucho más inaccesible y salvaje, es habitual la práctica de nudismo.

El mejor ambiente mediterráneo

A poco más de dos kilómetros de distancia desde Macarella, se encuentra la otra playa más deseada de Menorca: cala Turqueta. Oculta entre pinos, es el intenso color azul turquesa de sus aguas lo que más fama ha dado a esta playa, algo más grande que su vecina, pero muy solicitada también, sobre todo durante los meses de verano.

Es Macarelleta, la hermana pequeña de Macarella. / Istock

Mediterráneo en estado puro: la cala se abre al final de una lengua de mar de unos 400 metros, rodeada de un paisaje rocoso cubierto de pinos centenarios. El enclave destaca por su alto valor ecológico, que para eso forma parte del Área Natural de Especial Interés de la costa sur de Ciutadella.

Cuánto cuesta un billete de avión al Caribe español

No es de extrañar que constantemente se hable de Menorca como el Caribe español, sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas; Menorca es así, con la diferencia de que los arenales no son tan kilométricos (no hace falta) y que está en España.

El paraíso menorquín. / Istock

Los vuelos desde Barcelona no llegan a la hora (en apenas 50 minutos estás en Mahón), mientras que desde Madrid el vuelo se demora un poco más, pero poco: en una hora y media llegas desde el aeropuerto de Madrid Barajas hasta el de Menorca.

Y luego está el precio. Porque mucha gente piensa que el billete hasta la isla puede ser prohibitivo, pero qué va, todo lo contrario: hay billetes en compañías low cost rondan los 40 euros en incluso menos, para viajar con Ryanair en el mes de junio.