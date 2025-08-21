Así es la cala secreta de la Costa Brava con agua turquesa y calma total

Ubicada en pleno parque natural del Cap de Creus, en el extremo norte de la costa catalana, esta cala paradisíaca, de 135 metros de largo, se halla al fondo de una lengua de mar de agua turquesa y cristalina. Es precisamente la geografía de esta localización lo que la vuelve tan especial. La inaccesibilidad de los vehículos a la zona hace de Cala Taballera un paraje reservado a las personas que estén dispuestas a recorrer una ruta a pie de más dos horas de duración (o aquellos afortunados que cuenten con una embarcación).