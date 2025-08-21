Así es la cala secreta de la Costa Brava con agua turquesa y calma total
Ubicada en pleno parque natural, para acceder a ella hay que caminar un buen rato
Con el paso de los años, cada vez es más difícil dar con un paraje natural desconocido o que no esté masificado durante la época estival, sobre todo cuando hablamos de playas y calas. Las redes sociales, especialmente los 'reels' de Instagram y los vídeos de TikTok, han permitido que los usuarios más aventureros compartan sus hallazgos con otros internautas, popularizando nombres que quizás hasta entonces habían quedado relegados al segundo plano.
Sea como sea, una de las calas que mayor notoriedad ha adquirido en los últimos tiempos por el aspecto de sus aguas se encuentra en la Costa Brava. Se trata de nada más y nada menos que de Cala Taballera.
Paraíso oculto
Ubicada en pleno parque natural del Cap de Creus, en el extremo norte de la costa catalana, esta cala paradisíaca, de 135 metros de largo, se halla al fondo de una lengua de mar de agua turquesa y cristalina. Es precisamente la geografía de esta localización lo que la vuelve tan especial. La inaccesibilidad de los vehículos a la zona hace de Cala Taballera un paraje reservado a las personas que estén dispuestas a recorrer una ruta a pie de más dos horas de duración (o aquellos afortunados que cuenten con una embarcación).
Su arena, que combina piedras y grava, se extiende a lo largo de 20 metros de ancho, lo cual limita el espacio disponible para instalar toallas y sombrillas. Con todo, esto no suele suponer problema alguno para los bañistas que acuden a la cala, puesto que es una de las menos concurridas de la zona.
Es importante subrayar que, al tratarse de un espacio natural, acampar en esta cala está terminantemente prohíbido, mientras que para pernoctar es necesario solicitar un permiso previo a la administración local.
Síguele la pista
