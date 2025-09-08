Una cala paradisíaca en Calp como las del Caribe
En plena provincia de Alicante encontramos playas, calas y lugares donde desconectar. Una de ellas es la Cala del Penyal de Calpe, un paraíso en la tierra.
Con este calor, viajar al Caribe y disfrutar de sus playas paradisíacas y sus aguas cristalinas es el sueño de muchas personas. Sin embargo, a veces olvidamos que muy cerca de nosotros podemos encontrar rincones de ensueño que nada tienen que envidiar a esos paraísos tropicales. De hecho, en plena provincia de Alicante encontramos playas, calas y lugares donde desconectar. Una de ellas es la Cala del Penyal de Calpe, un paraíso en la tierra que muy poco conocen.
El usuario de Instagram @benihergar ha compartido en sus redes esta cala de aguas turquesas en la que te sentirás como si estuvieras en el Caribe sin salir de Alicante: «La Cala del Penyal situada en Calp te ofrece aguas cristalinas ideales para practicar buceo y hacerte sentir que estás en un lugar paradisíaco gracias también a su proximidad al Peñón de Ifach. Además, al ser un lugar poco accesible no encontrarás esa masificación turística».
La Cala del Penyal, ubicada en Calp, es una pequeña playa natural con aguas cristalinas y rodeada de naturaleza. Para llegar a ella debemos hacerlo a través de un pequeño sendero que discurre por la cara norte del Parque Natural del Peñón de Ifach, por el que debemos caminar unos cinco minutos.
Esta cala de Alicante cuenta con cinco metros de ancho y tiene menos de 100 metros de longitud. La arena de esta playa virgen es rocosa y sus aguas son muy tranquilas, por lo que podremos disfrutar de la naturaleza en estado puro. Además, este lugar escondido se encuentra alejado de la masificación turística, lo que convierte la cala del Penyal de Calpe en un lugar ideal para pasar un día de playa, disfrutar del final del verano y regresar a la rutina de la vida diaria con las pilas cargadas.
