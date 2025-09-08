Una cala paradisíaca en Calp como las del Caribe

Esta cala de Alicante cuenta con cinco metros de ancho y tiene menos de 100 metros de longitud. La arena de esta playa virgen es rocosa y sus aguas son muy tranquilas, por lo que podremos disfrutar de la naturaleza en estado puro. Además, este lugar escondido se encuentra alejado de la masificación turística, lo que convierte la cala del Penyal de Calpe en un lugar ideal para pasar un día de playa, disfrutar del final del verano y regresar a la rutina de la vida diaria con las pilas cargadas.