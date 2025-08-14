Ni Formentera, ni Menorca: el paraíso Mediterráneo es un desconocido pueblo con un puñado de casas de pescadores y aguas cristalinas

Aunque en los años 70 y 80 Cala Figuera experimentó, igual que el resto del archipiélago, un fuerte boom turístico, el hecho de que es un pueblo de formación rocosa y no cuenta con playa de arena hizo que, ya en los 90, los veraneantes desaparecieran. Tanto mejor: hoy permanece como una joya oculta y sin masificar. Siguen viniendo veraneantes y la infraestructura se ha mantenido–de hecho, el turismo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la localidad, por encima de la pesca–, pero no en hordas, sino en pequeños grupos familiares.