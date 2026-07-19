La cala de aguas turquesas que permanece escondida entre acantilados de más de 200 metros: solo se puede alcanzar caminando o desde el mar
Esta cala de la Marina Alta destaca por la extraordinaria claridad de sus aguas y por un entorno geológico donde el Mediterráneo ha modelado cuevas, fallas y paredes de roca de gran altura.
Las aguas de un intenso color turquesa, una cueva abierta al Mediterráneo y unos acantilados que superan los 200 metros de altura hacen de este rincón de la Costa Blanca uno de los paisajes más espectaculares del litoral español. Encajada entre paredes de roca, la Cala del Moraig no se parece en nada a las grandes playas urbanas de Alicante y se ha convertido en un destino imprescindible para quienes buscan naturaleza y paisajes bonitos donde practicar snorkel.
Situada en el municipio de El Poble Nou de Benitatxell, entre Jávea y Moraira, esta cala es conocida por la transparencia de sus aguas y por el impresionante entorno geológico que la rodea. Es uno de los enclaves naturales más populares de la Marina Alta, pero sin embargo la sensación de aislamiento que te dan sus acantilados y el acceso final a pie consiguen que tenga un carácter muy diferente al de otras playas de la costa mediterránea.
Un rincón donde la naturaleza es la gran protagonista
La Cala del Moraig se encuentra al pie de la Serra de la Llorença, un macizo litoral cuyos acantilados superan los 200 metros de altura y que impresionan porque caen de forma casi vertical sobre el Mediterráneo. Para llegar hasta este punto, ten en cuenta que el acceso final a la cala debe realizarse a pie desde la zona de aparcamiento o también puedes llegar por mar.
Ten en cuenta que no es una playa típica de arena, sino que está formada por cantos rodados y grava. Aunque no es lo más cómodo del mundo para tumbarse horas al sol, esto tiene la gran ventaja de que favorece la extraordinaria transparencia del agua. Gracias a esa perfecta visibilidad, este pequeño rincón se ha convertido en uno de los lugares más apreciados por quienes practican snorkel y buceo. Es un espectáculo de fondos marinos donde es fácil ver peces, formaciones rocosas y vegetación marina.
Uno de los grandes símbolos del lugar es la Cova dels Arcs, una espectacular cavidad abierta al mar formada por la erosión del agua sobre la roca caliza y que es, sin duda alguna, una de las imágenes más conocidas del litoral alicantino. Además de parecer salida de una postal, es la entrada a un complejo sistema subterráneo muy valorado por los especialistas en espeleobuceo. La zona es también de un enorme interés geológico porque muy cerca de la cala puede observarse la conocida Falla del Moraig, una de las estructuras geológicas más visibles de esta parte del litoral.
El Poble Nou de Benitatxell, entre acantilados, miradores y calas
Ya que te has acercado a la Cala del Moraig aprovecha para conocer el pequeño municipio de El Poble Nou de Benitatxell. Todo este tramo del litoral está formado por roca caliza que el mar ha modelado durante miles de años hasta crear acantilados, cuevas, pequeñas calas y formaciones naturales únicas como la Cova dels Arcs o la propia Cala del Moraig.
Para recorrer la costa puedes seguir la conocida Ruta de los Acantilados, un itinerario senderista que enlaza varios miradores naturales desde donde tienes algunas de las mejores panorámicas del Mediterráneo. Poco a poco irás encontrándote con paredes cortadas sobre el mar y pequeñas calas escondidas entre la roca.
Más allá de la costa, el casco urbano de Benitatxell es ideal para disfrutar del ambiente tranquilo de los pequeños municipios de la Marina Alta. Desde aquí también es muy sencillo acercarse a otros destinos tan populares como Jávea, Moraira o el Parque Natural del Montgó.
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