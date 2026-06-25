Ni Cádiz, ni Tenerife: la provincia con más Banderas Azules de España es la joya del Mediterráneo y suma más de 95 distinciones

Que España es un paraíso del sol y playa, nadie lo duda; por algo somos referencia mundial en términos de llegadas de turistas cada verano. Y eso es sinónimo de playas de ensueño y arenales que son el mejor refugio climático cuando las temperaturas aprietan.

Parece Menorca, pero esta playa está en Alicante. / Istock

España cuenta con alrededor de 8000 kilómetros de costa, una longitud que incluye la costa peninsular y la de las islas, ofrecimiento una diversidad de litorales, cada uno con sus características y bañados por diferentes mares, desde el Cantábrico y el océano Atlántico, hasta el codiciado Mediterráneo.

Adriana Fernández

Y es ahí precisamente donde vamos, en busca de la provincia que más Banderas Azules ha acumulado este 2026. Un año en el que España lo ha vuelto a hacer: batir su propio récord y rozando, por primera vez, las 800 Banderas Azules en playas, calas y puertos deportivos.

Es la provincia que más Banderas Azules acumula en 2026. / Istock / TONO BALAGUER

La comunidad con más banderas vuelve a ser Valencia

En términos globales, la Comunidad Valenciana continúa liderando el ránking de comunidades con más distintivos azules, seguida de Andalucía, Galicia y Cataluña. Pero si nos fijamos por provincias, solo una se coloca líder de la tabla, y no es otra que Alicante, líder indiscutible de toda España con 95 distintivos en sus playas, seguida de Pontevedra (con 62) y Málaga (con 54, la provincia que más suma en toda Andalucía).

Alicante es uno de los tesoros del Mediterráneo. / Istock / TONO BALAGUER

Alicante es uno de los tesoros del Mediterráneo, su paisaje es una de las grandes joyas: terreno montañoso que parece caer al agua, es el típico paisaje de mar y montaña entre cumbres y calas escondidas. Y mucho Patrimonio de la Humanidad, desde yacimientos arqueológicos a lugares de interés turístico tan relevantes como el Palmeral de Elche, por citar solo unos pocos.

Una provincia con más de 240 kilómetros de costa

Pero son sus playas las que nos han traído hasta aquí y Alicante suma más de 240 kilómetros de litoral y que conforman la famosa Costa Blanca. Una franja costera en la que se pueden encontrar hasta 200 playas de diferentes tipos y tamaños, desde grandes arenales urbanos hasta pequeñas calas escondidas y casi vírgenes.

La Costa Blanca suma más de 240 kilómetros de litoral, y esos son muchos kilómetros. / Istock

Eso nos lleva a pensar en lugares como Denia, que ofrece más de 20 kilómetros de playas de arena fina para disfrutar de un baño tranquilo; Jávea, conocida por sus impresionantes calas de roca y aguas cristalinas, como la Cala Granadella; o incluso Benidorm, ciudad famosa por sus dos grandes arenales urbanos, las playas de Levante y Poniente, que juntas suman más de 4 kilómetros en total.

Sin embargo es otro lugar el que se lleva la palma de las mejores playas en términos de cantidad. Y no es otro que Orihuela. La ciudad ostenta el privilegiado honor de ser la que más Banderas Azules acumula de toda la provincia de Alicante, por delante de la siempre apetecible Denia y la masificada Torrevieja.

Las mejores playas de Orihuela, la joya de Alicante

Orihuela, en La Vega Baja de Alicante, es un destino lleno de historia y tradición y monumentos. Desde el Convento de Santo Domingo, con elementos renacentistas, barrocos y manieristas, al Palacio Episcopal. Luego está la Iglesia Catedral del Salvador y Santa María, con elementos góticos y renacentistas, y el Castillo-Alcazaba de Orihuela, una fortaleza en lo alto del monte San Miguel. Y a eso hay que sumar ermitas, palacios, conventos, torres vigías como la Torre Cabo Roig, muy cerca del mar, antiguos Tramos de Muralla…

Orihuela es la que más Banderas Azules tiene en 2026 de todo Alicante. / Istock

Pero hemos venido por sus playas. Si tenéis pensado pasar a daros un baño por allí, tomad nota, porque estas son las mejores playas de la ciudad de Orihuela: Calas de Aguamarina Barranco Rubio Cabo Roig -La Caleta Cala Capitán Cala Cerrada Cala Estaca Campoamor-La Glea La Zenia- Cala Bosque Mil Palmeras Punta Prima.