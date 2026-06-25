Ni Cádiz, ni Tenerife: la provincia con más Banderas Azules de España es la joya del Mediterráneo y suma más de 95 distinciones
No están en Denia, ni siquiera en Benidorm, sino en otro municipio cargado de historia, monumentos y tradiciones.
Que España es un paraíso del sol y playa, nadie lo duda; por algo somos referencia mundial en términos de llegadas de turistas cada verano. Y eso es sinónimo de playas de ensueño y arenales que son el mejor refugio climático cuando las temperaturas aprietan.
España cuenta con alrededor de 8000 kilómetros de costa, una longitud que incluye la costa peninsular y la de las islas, ofrecimiento una diversidad de litorales, cada uno con sus características y bañados por diferentes mares, desde el Cantábrico y el océano Atlántico, hasta el codiciado Mediterráneo.
Y es ahí precisamente donde vamos, en busca de la provincia que más Banderas Azules ha acumulado este 2026. Un año en el que España lo ha vuelto a hacer: batir su propio récord y rozando, por primera vez, las 800 Banderas Azules en playas, calas y puertos deportivos.
La comunidad con más banderas vuelve a ser Valencia
En términos globales, la Comunidad Valenciana continúa liderando el ránking de comunidades con más distintivos azules, seguida de Andalucía, Galicia y Cataluña. Pero si nos fijamos por provincias, solo una se coloca líder de la tabla, y no es otra que Alicante, líder indiscutible de toda España con 95 distintivos en sus playas, seguida de Pontevedra (con 62) y Málaga (con 54, la provincia que más suma en toda Andalucía).
Alicante es uno de los tesoros del Mediterráneo, su paisaje es una de las grandes joyas: terreno montañoso que parece caer al agua, es el típico paisaje de mar y montaña entre cumbres y calas escondidas. Y mucho Patrimonio de la Humanidad, desde yacimientos arqueológicos a lugares de interés turístico tan relevantes como el Palmeral de Elche, por citar solo unos pocos.
Una provincia con más de 240 kilómetros de costa
Pero son sus playas las que nos han traído hasta aquí y Alicante suma más de 240 kilómetros de litoral y que conforman la famosa Costa Blanca. Una franja costera en la que se pueden encontrar hasta 200 playas de diferentes tipos y tamaños, desde grandes arenales urbanos hasta pequeñas calas escondidas y casi vírgenes.
Eso nos lleva a pensar en lugares como Denia, que ofrece más de 20 kilómetros de playas de arena fina para disfrutar de un baño tranquilo; Jávea, conocida por sus impresionantes calas de roca y aguas cristalinas, como la Cala Granadella; o incluso Benidorm, ciudad famosa por sus dos grandes arenales urbanos, las playas de Levante y Poniente, que juntas suman más de 4 kilómetros en total.
Sin embargo es otro lugar el que se lleva la palma de las mejores playas en términos de cantidad. Y no es otro que Orihuela. La ciudad ostenta el privilegiado honor de ser la que más Banderas Azules acumula de toda la provincia de Alicante, por delante de la siempre apetecible Denia y la masificada Torrevieja.
Las mejores playas de Orihuela, la joya de Alicante
Orihuela, en La Vega Baja de Alicante, es un destino lleno de historia y tradición y monumentos. Desde el Convento de Santo Domingo, con elementos renacentistas, barrocos y manieristas, al Palacio Episcopal. Luego está la Iglesia Catedral del Salvador y Santa María, con elementos góticos y renacentistas, y el Castillo-Alcazaba de Orihuela, una fortaleza en lo alto del monte San Miguel. Y a eso hay que sumar ermitas, palacios, conventos, torres vigías como la Torre Cabo Roig, muy cerca del mar, antiguos Tramos de Muralla…
Pero hemos venido por sus playas. Si tenéis pensado pasar a daros un baño por allí, tomad nota, porque estas son las mejores playas de la ciudad de Orihuela: Calas de Aguamarina Barranco Rubio Cabo Roig -La Caleta Cala Capitán Cala Cerrada Cala Estaca Campoamor-La Glea La Zenia- Cala Bosque Mil Palmeras Punta Prima.
- El refugio de Patricia Pardo (42 años) es la ciudad gallega a la que vuelve cada verano: 'De una monja de ese colegio adopté mi lema: Pasiño a pasiño faise o camiño
- El refugio de Joaquín (44 años) es una ciudad de bodegas centenarias donde aprendió a comer: 'A mi madre le gustaba cocinar siempre producto de nuestra tierra, como las tortillitas de camarones
- El paseo fluvial perfecto para una mañana: 5 kilómetros entre acantilados de 100 metros, buitres leonados sobrevolando el cañón y una ermita templaria del siglo XIII al final del recorrido
- El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer pescado del día: Conjunto Histórico medieval, calles empedradas, palacios señoriales y puerto pesquero
- 110 kilómetros de cuevas, un paisaje montañoso subterráneo y una ermita tallada en una roca: el destino declarado Monumento Natural de origen kárstico y que representa el mayor sistema de cuevas de Europa
- El refugio de Toñi Moreno (53 años) está junto a Doñana: una ciudad marinera con castillo medieval, manzanilla centenaria y el punto de partida de la primera vuelta al mundo
- El tren turístico más lujoso de España recorre la cornisa cantábrica: tiene vagones de los años 20, suites con ducha de hidromasaje y paradas en cuatro comunidades autónomas
- El refugio de Anne Igartiburu (57 años) es una villa vizcaína con 50 palacios blasonados: 'Paseo matutino por mis montes, mi pueblo, mi tierra a la que me siento tan unida