Ni Cádiz, ni Sevilla: la ciudad perfecta para esta Semana Santa tiene un castillo árabe declarado Bien de Interés Cultural, el único Museo Íbero del mundo y dicen que a ella "se entra y se sale llorando"

De todas estas épocas hay resquicios repartidos por toda la ciudad. La Catedral de la Asunción es de los más relevantes. Se erigió en el siglo XVI sobre los restos de una mezquita. Su fachada renacentista y su interior repleto de arte sacro no hace más que demostrar la riqueza de Jaén durante la Edad Media. Desde lo alto de la torre se aprecian una de las vistas más bonitas y completas de la urbe y de todos los olivares de los que nace el mejor aceite de oliva del país.