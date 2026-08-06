Cádiz esconde la playa infinita con bandera azul que fue clave en la guerra de la Independencia española

Si le preguntas a cualquier andaluz por la mejor playa de Andalucía, estoy segura de que la que hoy visito ganaría por goleada. No en vano, puede presumir de su Bandera Azul desde casi cuatro décadas, ya que lleva desde 1988 manteniendo este reconocimiento. Y no es el único, puesto que cuenta con otras certificaciones relacionadas con la calidad y la sostenibilidad como la Q de calidad turística, la ISO 14001 de gestión ambiental o la distinción de Ecoplayas.

Adriana Fernández

Te puedo contar que se encuentra en Cádiz, tiene más de 8 kilómetros de arena dorada, buenos servicios, es accesible y, cada verano, la visitan un montón de rostros conocidos que la convierten en su refugio favorito. ¿Sigues sin saber cuál es? Venga, más pistas: dicen (y yo doy fe) que es uno de los mejores lugares de España para ver el atardecer y cómo se pone el sol por el Atlántico.

Pasarela que te lleva a La Barrosa. / Istock / jose luis vega

Te pido un poco más de paciencia si todavía no se te ocurre la respuesta para contarte que allí tuvo lugar el 5 de marzo de 1811 uno de los capítulos más importantes dentro de la guerra de la Independencia española, la batalla en la que las tropas anglo-españolas vencieron a las francesas de Napoleón. De aquella época se conserva la torre Bermeja que separa nuestra playa de la vecina de Sancti Petri.

Recorriendo La Barrosa

Y, como habrás imaginado, me encuentro en la playa de la Barrosa, en el municipio de Chiclana de la Frontera. En verano registra máximos de afluencia, aunque el resto del año es una de las playas españolas más visitadas gracias a un clima privilegiado que, dicen, llega a los 300 días de sol al año.

Las torres defensivas son habituales en la costa de la Luz. / Istock / Heinz Juergen Sommer

Pero, volvamos a rememorar el pasado, puesto que en esta playa han dejado huella diferentes civilizaciones. El castillo de Sancti Petri, fortaleza del siglo XVIII, se sitúa donde antaño se erigió el templo del fenicio Melkart, mientras que la torre del Puerco, fue mandada construir por Felipe II para defender la costa de los piratas.

La Barrosa se extiende desde torre Bermeja, junto al poblado y la playa de Sancti Petri, en el extremo noroeste hasta la del Puerco, en la loma homónima, que ya enlaza con las playas de Conil de la Frontera. Con semejantes dimensiones, es difícil ubicarse y, para ello, se ha dividido en zonas. Eso sí, los chiclaneros siempre te hablarán de sus ‘pistas’. La primera pista es la que va desde los acantilados de Sancti Petri hasta el puesto de la Cruz Roja. Después, la segunda dispone de zonas más residenciales, mientras que la tercera (en la urbanización Novo Sancti Petri) se encuentran más de una veintena de establecimientos hoteleros.

La Barrosa tiene 8 kilómetros y se divide en tres pistas diferentes. / Istock / quintanilla

Precisamente he visitado uno de ellos que acaba de abrir sus puertas, el Amàre Beach Hotel Sancti Petri. En un enclave privilegiado, con vistas a la playa y al campo de golf cercano, ya es el ‘place to be’ indispensable para disfrutar de las mejores puestas de sol.

Nuevo 5 estrellas en La Barrosa

El hotel está inspirado en el mar, nada obstaculiza la vista y las esquinas se han redondeado para recordarnos las sinuosas olas del océano. La música juega un papel privilegiado y cada zona y momento del día cuenta con una ambientación musical diferente. En la piscina, por ejemplo, suena soulful, mientras que, al caer el sol, el DJ ameniza el Belvue Rooftop Bar con organic house.

Amàre Beach Hotel Sancti Petri acaba de abrir recientemente sus puertas. / Manolo Yllera

El chef Mauricio Giovanini (una estrella Michelín) firma la propuesta gastronómica en Hayaca con platos regionales de Latinoamérica. La elección está difícil, puesto que en su carta encontramos atún con crema de maíz y cebolletas, dorada marinada con miso con pasta de soja, setas y ajetes o lubina a la sal al estilo Bangkok. Y, en la parte líquida, Diego Cabrera firma la estupenda carta de cócteles.

El hotel está inspirado en el mar y sus curvas simulas las olas. / Manolo Yllera

En Amàre Beach Hotel Sancti Petri el arte también tiene un papel privilegiado. Desde el lobby hasta los diferentes espacios se convierten en una galería de arte con exposiciones que cobran vida en la arquitectura del edificio y que pueden ser visitadas tanto por los huéspedes como por el público general. El primer ejemplo lo tenemos nada más entrar al hotel con un art toy firmado por el artista Luaiso López y que ya supone la primera foto. Por cierto, si necesitas consejos de experto para sacar las mejores instantáneas, puedes leerlos aquí.

El art toy firmado por el artista Luaiso López se encuentra en el lobby del hotel. / Manolo Yllera

En definitiva, si buscas una playa con historia que sea para muchos ‘una de las mejores de España’ es momento de poner rumbo a Chiclana para disfrutar de La Barrosa y, si buscas alojamiento o un buen plan, ver el atardecer (si tienes opacarofilia) en el Belvue Rooftop Bar de Amàre Beach Hotel Sancti Petri con un cóctel firmado por Diego Cabrera es el plan más parecido a la felicidad plena. No te digo que lo superes, pero iguálamelo.