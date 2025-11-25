Ni Cádiz, ni Jerez de la Frontera: la ciudad medieval con más bodegas centenarias del mundo está en el norte de España

El Barrio de la Estación nace y se consolida en un periodo de menos de 30 años, entre 1877 y 1901. La primera bodega en instalarse en esa zona de Haro fue la de R. López de Heredia y Landeta, en 1877. Solo dos años más tarde, llegaría CVNE, o lo que es lo mismo: la Compañía Vinícola del Norte de España, en 1879. Después serái el turno de las bodegas de Gómez Cruzado (1886), La Rioja Alta S.A. (1890) y Bodegas Bilbaínas (1901).