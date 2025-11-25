Ni Cádiz, ni Jerez de la Frontera: la ciudad medieval con más bodegas centenarias del mundo está en el norte de España
Algunas de las bodegas más antiguas de España está en el sur, pero el norte cuenta con la mayor concentración de cavas centenarias.
Ponemos rumbo al norte de España en busca de una ciudad que presume de ser la que más bodegas centenarias tiene. Porque aunque es cierta la afirmación que dice que en el sur están las empresas bodegueras con más solera, hay una ciudad en el norte que lo supera en cantidad.
El sitio del que estamos hablando se encuentra en la provincia de La Rioja, una de las cunas del vino en España. Y si hay que hablar de un lugar en concreto vinculado a la historia del vino de Rioja, solo uno, sería Haro.
Esta ciudad, situada a 50 kilómetros de Logroño, se encuentra el Barrio de la Estación. Un lugar que “sin duda revolucionó todo el mundo del vino” vinculado a la Denominación de Origen de Rioja, como apuntan desde Turismo de La Rioja.
La ciudad medieval del vino
De glorioso pasado medieval (los orígenes de la ciudad casi como la conocemos hoy se remontan al siglo X), la historia de Haro está enormemente vinculada al vino, al vino de Rioja claro está. Y el epicentro es precisamente ese Barrio de la Estación. De hecho, es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, miembro de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) con su Ruta del Vino Rioja Alta.
Se trata de un lugar único en el mundo. No solo porque recoge la esencia vitivinícola de Rioja, sino porque es casi como un viaje en el tiempo a una época en la que todo giraba en torno al cultivo de la vid, la elaboración de grandes vinos y su distribución al resto de España y del mundo.
En esta zona, situada junto al centro histórico de Haro, presenta la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. Todas se levantaron precisamente en torno a un eje principal: la estación de ferrocarril que se construyó a finales del siglo XIX con el objetivo de dar salida a todo el vino que se producía en la zona y que tenía en Francia uno de sus principales mercados.
Cuáles son las bodegas más antiguas de Rioja
El Barrio de la Estación nace y se consolida en un periodo de menos de 30 años, entre 1877 y 1901. La primera bodega en instalarse en esa zona de Haro fue la de R. López de Heredia y Landeta, en 1877. Solo dos años más tarde, llegaría CVNE, o lo que es lo mismo: la Compañía Vinícola del Norte de España, en 1879. Después serái el turno de las bodegas de Gómez Cruzado (1886), La Rioja Alta S.A. (1890) y Bodegas Bilbaínas (1901).
Digamos que es en este periodo cuando se consolida el icónico Barrio de la Estación, casi tal y como ha llegado a nuestros días. Aunque con los años, han sido otras bodegas las que se han instalado en la zona, como Muga. Aunque su caso es excepcional.
Fundada en 1932, la bodega familiar abrió primeramente en una bodega subterránea, donde elaboraban vino de manera tradicional. Hasta que en 1968 decidieron trasladar sus instalaciones hasta el Barrio la Estación, siguiendo la estela de las grandes bodegas que daban forma a este conglomerado de familiares que hicieron (y siguen haciendo) de Haro la gran capital del vino de Rioja que es hoy.
Síguele la pista
Lo último