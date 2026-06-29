Ni Cádiz ni Formentera, para encontrar la mejor playa de España hay que ir hasta Castellón: un arenal frente al Mediterráneo con manantiales subterráneos de origen jurásico y agua dulce

Decir que una playa es la más bonita de España tiene mucho que ver con la belleza del paisaje que la rodea, la tonalidad del agua que la baña o el espesor de la arena sobre la que ponemos la sombrilla. Sin embargo, hay veces que las características del lugar son tan singulares, que la convierten por derecho propio en un lugar mágico, más allá de lo bonito o no del entorno.

Ponemos rumbo a un paraíso mediterráneo con algunas de las playas más bonitas de España / Istock

Es lo que pasa precisamente con la playa de las Fuentes (o platja de les Fonts), un arenal convertido en el emblema de Alcalà de Xivert/Alcossebre, en la provincia de Castellón. Sus características geológicas hacen de esta playa un lugar casi único en la península. Y es que de la arena fina que compone la playa brota agua dulce. ¿Cómo te quedas?

Adriana Fernández

Resulta que bajo la superficie de esta playa se esconden manantiales subterráneos. El orígen está en un acuífero tan antiguo como que su origen hay que buscarlo en el Jurásico, el culpable de la formación de manantiales a la orilla del mar. Ir en su busca y encontrarlos es una de las experiencias más singulares e inesperadas que uno puede vivir en una playa de verano, sin duda.

Los manantiales brotan de un acuífero de origen jurásico. / Istock

Cómo es la playa más bonita de España

Se trata de un arenal de unos 400 metros de largo y una anchura de unos 40 (perfecta para no tener que pelearse por buscar un sitio donde poner la sombrilla y la toalla), con una sinuosa forma de concha que invita a caminarla de un extremo a otro. O lo que es lo mismo, desde la zona de las rocas, en uno de los lados, hasta el puerto deportivo, en el otro.

Es, con permiso de la playa del Carregador, la playa más famosa del municipio de Alcalà de Xivert-Alcossebre, un destino turístico a orillas del Mediterráneo que suma más de diez kilómetros de playas y calas. Está a solo unos minutos caminando desde el centro urbano, por lo que se convierte en una opción ideal para pasar un día de playa sin tener casi que desplazarse.

El destino esconde más de diez kilómetros de playas y calas a orillas del Mediterráneo. / Istock / TONO BALAGUER

Qué ver en Alcalà de Xivert-Alcossebre, más allá de sus fantásticas playas

Alcalà de Xivert-Alcossebre es un destino donde la expresión mar y montaña son pura realidad. A orillas del Mediterráneo y en la puerta de entrada de la Sierra de Irta, una de las últimas sierras vírgenes de la costa mediterránea. Se extiende a lo largo de 15 kilómetros paralelos al mar, entre las localidades de Peñíscola, Santa Magdalena de Pulpis, Alcalà de Xivert y Alcossebre, en la comarca del Bajo Maestrazgo, al norte de Castellón.

Un territorio histórico y monumental en el corazón del Maestrazgo de Castellón. / Istock / Iakov Filimonov (JackF)

Y decir Maestrazgo es hablar de una comarca no solo desconocida, sino de un territorio histórico y monumental. De hecho, Alcalà de Xivert esconde un núcleo urbano repleto de un rico patrimonio, presidido por la Torre Campanario, de casi 70 metros de alto. Se trata de una obra monumental construida en el siglo XVIII, situada junto a la iglesia de San Juan Bautista y que responde al clásico estilo barroco valenciano.

Además, cuenta con una fortaleza, el castillo de Xivert, levantado por la Orden de Montesa, que administró estas tierras durante la Edad Media dejando así su particular huella en este municipio a los pies de la Sierra de Irta que sí o sí hay que conocer.

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