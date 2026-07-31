Lo siento Cadaqués, el pueblo pesquero más bonito de Cataluña es el que inspiró la canción 'Mediterráneo' de Serrat
Son muy pocos lugares dentro de la península ibérica capaz de llamar tanto la atención y atraer tantas miradas como lo hace este pequeño pueblo catalán.
Si os digo “Cerca del mar porque yo, nací en el mediterráneo, nací en el mediterráneo, nací en el mediterráneo “seguro que sabéis de qué letra y artista estoy hablando, y si, del gran Joan Manuel Serrat y su famosa canción “Mediterráneo”. Este artista español se inspiró en Calella de Palafrugell y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los hits más famosos de su carrera. Este pueblo pesquero se encuentra en Cataluña, más concretamente en Girona, en la Comarca del Bajo Ampurdán, es famoso por sus calas de aguas cristalinas, la tradicional Cantada d'Havaneres y la Playa de Port Bo con sus porches tradicionales.
Hoy en día, apenas supera los 600 habitantes, aunque su población se triplica cuando llega el verano. Su origen se remonta hacia la alta burguesía catalana, la que descubrió este rincón mediterráneo a finales del XIX, y la que comenzó a levantar sus casas a las afueras del pueblo para pasar unos días de descanso los fines de semana y aprovechar este entorno natural. Son muy pocos lugares dentro de la península ibérica capaz de llamar tanto la atención y atraer tantas miradas como lo hace este pequeño pueblo catalán.
El casco antiguo mejor conservado de toda la Costa Brava
Sin duda, uno de los más bonitos para visitar y recorrer a pie, su entramado de calles estrechas está rodeada de sus tradicionales casas blancas de dos pisos, decoraciones de flores en todas sus ventanas y balcones, lo que la convierte en un sitio muy especial y visitado por los turistas de todas partes del mundo. Si decides visitarla, no puedes perderte dos de sus calles más bonitas, las de Les Voltes y Gravina.
Tampoco podrás pasar por alto la Iglesia de Sant Pere, construida en el siglo XII es considerada una joya del románico donde su campanario de ocho caras y su decoración lombarda la convierten en uno de los emblemas religiosos más importantes del pueblo. Merece muchísimo la pena acercarse a su plaza y quedarse un rato contemplando la fachada con calma. Es el típico sitio con una luz especial al atardecer y una parada obligatoria en cualquier paseo por el centro.
Los jardines de Cap Roig, un lugar lleno de leyendas
Estos jardines son famosos por toda la Costa Brava no solo por sus increíbles vistas, que también, sino por su gran contraste con la piedra roja. Una curiosidad que muy pocos conocen, es que perteneció al coronel ruso Nicolai Woevodsky, y a su mujer, Dorothy Webster, que buscaban solo un lugar en esta costa donde poder descansar y alojarse.
En el siglo XVIII, llenaron estas 17 hectáreas de distintas especies y construyeron un castillo de piedra autóctona donde les unía para siempre con Calella. Cuando murieron, la finca fue adquirida por varias instituciones convirtiéndola en uno de los escenarios clave del festival de música que se celebra cada verano en Calella de Palafrugell donde han actuado desde Lady Gaga a Elton John.
Las mejores playas de toda Calella
Al lado de Port Bo y separadas por la roca de La Trona, está la playa del Canadell, un lugar muy familiar y donde encontramos otra de las tradiciones de este pueblo que son los porches donde guardaban las barcas, pintados de distintos colores, muchos de los cuales se han convertido ahora en chiringuitos.
Merece mucho la pena darse una vuelta por la costa del pueblo para descubrir pequeños rincones de aguas cristalinas como la cala d’En Calau, Port Pelegrí, La Platgeta, Sant Roc o Els Canyers.
- Un viaje de tres días por la Edad Media: la escapada histórica que solo podrás vivir en Caspe
- Lo siento Caribe, la playa más bonita del mundo está en España: arena blanca, aguas turquesas de otro planeta y la tranquilidad del Mediterráneo
- El refugio de Fran Perea (47 años) es un pueblo leonés escondido donde su abuelo le enseñó a querer la tierra: 'No están ya algunas de las personas que me vieron correr por aquellos prados
- Nacieron en el mismo lugar, pero solo uno se quedó: las raíces separadas de Kira Miró (46 años) y Salva Reina (48 años) están en 'el continente en miniatura', Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad
- Eurostars Ocean Marbella: tu edén en la Costa del Sol
- Lo siento Santorini, pero el mejor pueblo blanco con vistas al mar está en España: casas de cal blanca, buganvillas y una intensa luz mediterránea difícil de encontrar en otro lugar
- El refugio de Manolo García (70 años) es un pueblo medieval de 600 habitantes donde encontró 'la fuente de vida y cultura': en la Sierra del Segura y rodeado de olivares y montañas
- Tenerife, el lugar donde el viaje nunca termina