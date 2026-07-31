Lo siento Cadaqués, el pueblo pesquero más bonito de Cataluña es el que inspiró la canción 'Mediterráneo' de Serrat

Si os digo “Cerca del mar porque yo, nací en el mediterráneo, nací en el mediterráneo, nací en el mediterráneo “seguro que sabéis de qué letra y artista estoy hablando, y si, del gran Joan Manuel Serrat y su famosa canción “Mediterráneo”. Este artista español se inspiró en Calella de Palafrugell y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los hits más famosos de su carrera. Este pueblo pesquero se encuentra en Cataluña, más concretamente en Girona, en la Comarca del Bajo Ampurdán, es famoso por sus calas de aguas cristalinas, la tradicional Cantada d'Havaneres y la Playa de Port Bo con sus porches tradicionales.

Adriana Fernández

Hoy en día, apenas supera los 600 habitantes, aunque su población se triplica cuando llega el verano. Su origen se remonta hacia la alta burguesía catalana, la que descubrió este rincón mediterráneo a finales del XIX, y la que comenzó a levantar sus casas a las afueras del pueblo para pasar unos días de descanso los fines de semana y aprovechar este entorno natural. Son muy pocos lugares dentro de la península ibérica capaz de llamar tanto la atención y atraer tantas miradas como lo hace este pequeño pueblo catalán.

Barcos de pesca tradicionales del Mediterráneo en la playa de arena con el telón de fondo del pueblo blanco. Calella de Palafrugell / Istock / Manel Subirats

El casco antiguo mejor conservado de toda la Costa Brava

Sin duda, uno de los más bonitos para visitar y recorrer a pie, su entramado de calles estrechas está rodeada de sus tradicionales casas blancas de dos pisos, decoraciones de flores en todas sus ventanas y balcones, lo que la convierte en un sitio muy especial y visitado por los turistas de todas partes del mundo. Si decides visitarla, no puedes perderte dos de sus calles más bonitas, las de Les Voltes y Gravina.

Calella de Palafrugell en la Costa Brava de Giron / Istock / LUNAMARINA

Tampoco podrás pasar por alto la Iglesia de Sant Pere, construida en el siglo XII es considerada una joya del románico donde su campanario de ocho caras y su decoración lombarda la convierten en uno de los emblemas religiosos más importantes del pueblo. Merece muchísimo la pena acercarse a su plaza y quedarse un rato contemplando la fachada con calma. Es el típico sitio con una luz especial al atardecer y una parada obligatoria en cualquier paseo por el centro.

Iglesia de Sant Pere / wikimedia Commons/Alberto-g-rovi

Los jardines de Cap Roig, un lugar lleno de leyendas

Estos jardines son famosos por toda la Costa Brava no solo por sus increíbles vistas, que también, sino por su gran contraste con la piedra roja. Una curiosidad que muy pocos conocen, es que perteneció al coronel ruso Nicolai Woevodsky, y a su mujer, Dorothy Webster, que buscaban solo un lugar en esta costa donde poder descansar y alojarse.

Cap Roig , Costa Brava / Istock / maica

En el siglo XVIII, llenaron estas 17 hectáreas de distintas especies y construyeron un castillo de piedra autóctona donde les unía para siempre con Calella. Cuando murieron, la finca fue adquirida por varias instituciones convirtiéndola en uno de los escenarios clave del festival de música que se celebra cada verano en Calella de Palafrugell donde han actuado desde Lady Gaga a Elton John.

Jardín Botánico de Cap Roig con vistas al mar Mediterráneo / Istock / ludwig

Las mejores playas de toda Calella

Al lado de Port Bo y separadas por la roca de La Trona, está la playa del Canadell, un lugar muy familiar y donde encontramos otra de las tradiciones de este pueblo que son los porches donde guardaban las barcas, pintados de distintos colores, muchos de los cuales se han convertido ahora en chiringuitos.

Playa del Canadell Beach in Calella de Palafrugell, Costa Brava / Istock / Andrea Tabaro

Merece mucho la pena darse una vuelta por la costa del pueblo para descubrir pequeños rincones de aguas cristalinas como la cala d’En Calau, Port Pelegrí, La Platgeta, Sant Roc o Els Canyers.