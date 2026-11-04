Entre Cáceres y la frontera portuguesa se encuentra un pueblo con un puente romano de 194 metros, seis arcos y casi 60 metros de altura: una obra del siglo II dedicada al emperador Trajano y declarada Monumento Nacional

Tiene casi 2000 años y ahí sigue, dando la bienvenida a todo el que se acerque hasta el pueblo de Alcántara, un municipio extremeño situado en el noroeste de la provincia de Cáceres y muy cerca de la frontera con Portugal. Y es que justo ahí, en la orilla izquierda del río Tajo, junto a la confluencia con el río Alagón y en la misma Raya de Portugal, se alza majestuoso el puente romano de Alcántara.

Con casi 2000 años de historia sobre esos pilares / Istock

Es una de las grandes obras de la ingeniería de la Hispania romana y, dicho sea de paso, uno de los puentes romanos más impresionantes del mundo. Solo hay que echar un vistazo a sus números para confirmarlo: cuenta con una longitud aproximada de 194 metros de largo, y una altura de casi 60 metros desde el cauce del río hasta la calzada del puente.

Adriana Fernández

Un puente estratégico

El puente romano de Alcántara está ahí por una razón muy concreta: los romanos necesitaban salvar el río Tajo para conectar las ciudades del interior de Hispania con los territorios del noroeste de Lusitania, en el actual Portugal. Es decir, no se construyó como monumento aislado ni para embellecer el paisaje, sino que fue una infraestructura estratégica para las comunicaciones y la actividad económica del Imperio.

En aquel momento, el río Tajo constituía un obstáculo natural de enorme entidad. Y, sin un paso estable, atravesarlo dependía en gran medida de las condiciones del cauce y de los medios disponibles. El puente permitió mantener una comunicación permanente entre ambas orillas.

Alcántara, el pueblo de Cáceres que tiene uno de los puentes romanos más importantes del mundo / Istock

Una gran obra declarada Monumento Nacional

El lugar elegido para levantarlo fue un estrechamiento natural del Tajo, donde las laderas rocosas permitían apoyar la construcción sobre terreno firme. Pero había un problema: el río podía experimentar crecidas muy importantes. Por eso los ingenieros romanos diseñaron un puente extraordinariamente elevado, con seis arcos de medio punto de dimensiones desiguales y cinco pilares.

La altura de esta gran obra responde precisamente a esa necesidad de dejar espacio suficiente para que el agua pasara durante las crecidas sin comprometer la estructura. Está construido con grandes sillares de granito colocados sin necesidad de recurrir al mortero como elemento principal de unión. El resultado es una estructura que ha soportado casi dos mil años de riadas, conflictos y reconstrucciones. No es de extrañar que se trate de uno de los grandes tesoros del patrimonio de España, declarado Monumento Nacional.

Si se cuenta el arco superior del puente, la altura total desde el cauce del río supera los 70 metros / Istock

Entre España y Portugal

En el siglo I d. C., Roma había consolidado su dominio sobre Hispania y necesitaba una red de caminos que permitiera transportar mercancías, desplazar tropas y conectar los principales núcleos de población. El puente de Alcántara formaba parte de una calzada que comunicaba Norba Caesarina (la actual Cáceres) con el noroeste de Lusitania (Portugal), en dirección a Viseu y otros núcleos portugueses. Y, obviamente, también facilitaba la conexión transversal entre importantes vías romanas, entre ellas la Vía de la Plata.

La zona tenía además interés económico. En sus alrededores había recursos minerales, especialmente plomo y oro, cuya explotación y transporte contribuían a la actividad económica romana. Fue tan valorada su construcción y tan beneficiosa para el Imperio, que el puente se dedicó a la figura del gran emperador romano Trajano. Y su sola presencia sirvió para que los musulmames dieran nombre al pueblo: Al-Qantarat, que en árabe significa “el puente”.