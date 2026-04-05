Ni Verona ni París: el buzón más romántico del mundo está en Sevilla y recibe cartas de amor todos los días

Pocos son los ciudadanos de todo el mundo, sobre todo, los románticos empedernidos, que no conozcan la tradición de entregar cartas de amor a Julieta en su casa de Verona para intentar encontrar el amor, conseguir que una relación funcione o que alguna dificultad se supere. Pero lo que muchos no saben es que para pedir esta dicha no hay que trasladarse a ciudades como Verona, Roma o París, sino que tienen su propia versión del buzón de Julieta en el Parque de María Luisa de Sevilla.