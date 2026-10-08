Buscan voluntarios para vivir gratis en granjas ecológicas de media España: ofrecen casa y comida a cambio de echar una mano en la huerta unas horas al día

El intercambio es simple: alojamiento y comida a cambio de un puñado de horas de trabajo en el campo. Así funciona WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), un movimiento nacido en Reino Unido en 1971 que hoy conecta a voluntarios con granjas ecológicas en más de un centenar de países. En España, la organización lleva activa desde 2007, y su funcionamiento no ha cambiado: no hay contrato ni nómina, solo un acuerdo de confianza entre quien acoge y quien ayuda.

Los Valles Pasiegos en Cantabria / Istock / Wirestock

Uno de esos hosts son Luca (42 años) y Flo (39 años), que llevan varios años recuperando una finca de dos hectáreas en Pisueña, un barrio del municipio cántabro de Selaya en plenos Valles Pasiegos, y que ahora buscan voluntarios dispuestos a sumarse a su proyecto. "Nuestro principal objetivo es el de construir y reconstruir con piedra, barro y hierba seca del prado, al igual que cuidar del bosque y el entorno, creando un lugar donde vivir respetando lo máximo posible la naturaleza", explican en su anuncio para WWOOF.

Sara Fernández García

Esta comarca se encuentra en el punto donde confluyen los ríos Pas y Pisueña, a unos 36 kilómetros de Santander. Fue, durante siglos, un territorio de asentamiento disperso: sus habitantes, los pasiegos, vivían en cabañas de madera y piedra repartidas por las laderas de los montes, que ocupaban de forma estacional según dónde estuvieran los mejores pastos para el ganado. Esa forma de vida, única en Cantabria, dejó una huella arquitectónica que todavía hoy define el paisaje de la zona, y que la propia finca de Luca y Flo conserva en dos de sus edificaciones, protegidas en ámbito regional.

Una nueva forma de vida: alojamiento, comida y compromiso con el campo

Para acceder al listado completo de fincas anfitrionas en España, incluida la de Luca y Flo, es necesario registrarse en WWOOF España y abonar una cuota anual que ronda los 20 euros, destinada a mantener la plataforma y cubrir el seguro del voluntariado. A partir de ahí, cada host decide sus propios criterios de admisión: el contacto para concretar fechas y condiciones se hace directamente entre voluntario y anfitrión. Tal y como cuentan en su anuncio, antes de que Luca y Flo llegaran, la finca se usaba para pastar ganado bovino, y en sus orígenes, ovino.

Voluntarios para vivir y ayudar en una cabaña en los Valles Pasiegos / WWOOF SPAIN

Desde que dejaron de hacerlo, hace cuatro años, han visto cómo los árboles autóctonos (hayas, robles, castaños y fresnos) ganaban vigor y cómo aumentaba la biodiversidad de flores silvestres. "Ha sido difícil ver cómo la naturaleza toma el control de la finca, pero ha valido la pena", cuentan. Hoy, sus dos burras, Tranqui y Funky, ayudan a mantener el prado y a abonarlo de forma natural, mientras ellos retiran zarzas a mano para dejar espacio a otras plantas y preparan la llegada de unos 30 frutales nuevos este otoño e invierno. La casa la comparten con Uma, su pastor belga, y con cuatro gatos: Kumara, Wedges, Milo y Yoyua.

Ellos mismos anuncian que el trabajo se reparte de lunes a viernes: seis horas los lunes, martes y miércoles, de 9:30 a 15:30, y tres horas y media los jueves y viernes, de 10:30 a 14:00. Las tareas van desde segar el prado con guadaña o desbrozadora hasta plantar árboles, cortar leña o preparar mortero de adobe para la rehabilitación de la cabaña. El alojamiento que ofrecen es un carro tienda con dos compartimentos para dormir, sin electricidad propia, aunque los anfitriones facilitan luces solares recargables.

Trabajo voluntario en una cabaña en Pisueña, en los Valles Pasiegos / WWOOF SPAIN

La ducha se abastece con agua de manantial calentada con gas, y el baño, en la caravana donde viven Luca y Flo, es seco. "No se permite utilizar cosmética industrial, por lo cual estaremos felices de compartir nuestro champú en barra, acondicionador y jabón", explican. Respecto a la alimentación, "se basa, en legumbres, verduras, cereales, pseudo cereales, frutos secos, frutas, carne una o dos veces la semana, lácteos y huevos. Si tienes una dieta especial estamos abiertos a discutirla", aseguran refiriéndose a los veganos o celíacos, entre otros. Una vez por semana, además, los voluntarios pueden ir a comer a la pizzería artesanal que Luca regenta en el pueblo.

Qué ver cerca de la cabaña

¡Pero no todo va a ser trabajar! "Disfrutamos mucho de leer, ver películas, pero sobre todo andar por la naturaleza. Surf, escalar, nadar. Hay muchos senderos en el entorno, al igual que ríos. Las playas están a unos 30KM. Hay trasporte publico desde Selaya a Santander", confiesan antes de dar por finalizado su anuncio. Para los días libres, el punto de partida ideal es la encantadora Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, el faro espiritual de la localidad de Pisueña. Desde allí mismo arranca la joya de la corona para los senderistas: la Ruta de La Garma.

Este sendero circular es un auténtico paseo de cuento de hadas; son apenas seis kilómetros que te llevan a remontar el valle fluvial. Mientras caminas, te verás rodeado por frondosos bosques atlánticos de hayas y castaños, acompañados por el relajante murmullo de pequeños saltos de agua y pozas que dan forma a las fotogénicas Cascadas del Pisueña.

Cascadas del río Pisueña / Istock / gestosan

Mientras tanto, Selaya, a pocos minutos de Pisueña, conserva un patrimonio monumental notable para un pueblo de su tamaño: el Palacio de Donadío, la Casona del Patriarca (hoy biblioteca), los llamados "cubos", antiguos hitos de piedra tallada que marcaban los límites de las fincas nobiliarias, y el Santuario de Nuestra Señora de Valvanuz, patrona de los pasiegos.