Ni Burgos, ni Toledo: el edificio más emblemático del gótico español está en Valencia, es Patrimonio de la Humanidad y tiene su origen en el medievo

Es el vivo ejemplo y el gran emblema de la riqueza que alcanzó la región en pleno Siglo de Oro, allá por el siglo XV, justo en ese momento en el que el Mediterráneo se convirtió en la gran vía comercial y de negocio con las Indias. Pista definitiva que nos lleva directos hasta Valencia, la ciudad en la que se levanta la Lonja de la Seda.