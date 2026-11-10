Entre Burgos y Santander se encuentra un pueblo construido sobre un puente de piedra que el río tardó millones de años en excavar: una casa fuerte medieval en lo alto, un puñado de vecinos y el valle más verde de la provincia

Puentedey es uno de esos pueblos de Burgos que tienen algo verdaderamente extraordinario, tanto que lo convierte en una opción ideal para una escapada de otoño: está construido sobre un gigantesco puente natural de roca por el que discurre el río Nela. Y, lejos de ser una manera poética de describirlo, es tan real como que el pueblo se asienta literalmente sobre ese arco de piedra que ha sido excavado por el agua durante miles de años.

Un arco natural gigante formado hace miles de años / Istock / Miguel Angel Redondo Galvan

Se trata de un pequeño pueblo medieval, con todo el encanto que eso conlleva, pero tan espectacular que no nos extraña que sea uno de los pueblos medievales más bonitos de Castilla y León y, además, está incluido dentro de la lista de Pueblos más Bonitos de España por su singularidad geológica, por su conjunto medieval y por sus construcciones tradicionales.

Adriana Fernández

Uno de los paisajes más verdes de Burgos

Se encuentra en el corazón de la comarca de Las Merindades, al norte de la provincia de Burgos, y encajado en pleno valle de Manzanedo y el entorno del río Nela, una de las zonas más frondosas, húmedas y verdes del norte burgalés, muy cerca del Monumento Natural del Ojo Guareña.

Sin embargo, a pesar de lo verde y espectacular del paisaje que rodea al pueblo, el puente natural de piedra es uno de sus grandes atractivos. De hecho, el propio nombre del pueblo significa “Puente de Dios”. Durante millones de años, el río Nela fue horadando la roca caliza hasta excavar un arco natural gigante de unos 75 metros de largo y más de 15 metros de altura sobre el que se asienta el caserío medieval.

Otro de los preciosos pueblos medievales de Las Merindades / Istock

Y es que, en lo alto del arco de piedra, destaca el Palacio de los Brizuela, una casa fuerte amurallada construida entre los siglos XV y XVI que domina la panorámica del pueblo. Puentedey ha sido, históricamente, un enclave muy pequeño, tanto es así, que incluso a día de hoy cuenta con apenas una cincuentena de habitantes empadronados.

Un casco histórico con Bien de Interés Cultural

Aunque la fama de Puentedey se debe principalmente al puente natural, el pueblo tiene otros elementos patrimoniales que merece la pena descubrir, y uno de los más destacados es el Palacio de los Fernández de Brizuela. Se trata de una construcción señorial fortificada de los siglos XV-XVI, situada en la parte más elevada del arco rocoso. También se conoce como Palacio de los Brizuela o de los Porras y lo más llamativo es que fue declarado Bien de Interés Cultural a mediados del siglo XX pasado.

Luego está la iglesia de San Pelayo, un templo de origen románico, del siglo XI, levantado en piedra caliza. Y, por último pero no menos importante, la propia arquitectura tradicional de Las Merindades, que también se deja ver en este pequeño pueblo medieval. Y es que el caserío conserva casas solariegas y construcciones populares de piedra, con una estética propia del norte de Burgos.

Un pueblo levantado sobre un puente de piedra natural / Istock

Arquitectura y paisaje forman un conjunto muy particular en este rincón del norte de la provincia de Burgos, en el que la naturaleza se cuela hasta el último recoveco. Y uno de los mejores ejemplos está en la cascada de la Mea: una bonita caída de agua encajada entre paredes calizas, rodeada de vegetación. Se llega mediante un paseo corto desde el entorno de Quintanilla Valdebodres, especialmente interesante en épocas de lluvias y deshielo.

El Mirador de San Andrés, que permite contemplar el pueblo desde otra perspectiva, con el arco natural y las casas encaramadas sobre la roca, o la Vía Verde Santander-Mediterráneo, que aprovecha el antiguo trazado ferroviario y permite descubrir parte del paisaje de Las Merindades caminando o en bicicleta, son dos buenas razones para elegir Puentedey para tu próxima escapada.