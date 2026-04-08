El búnker de lujo de la élite española para el verano: urbanizaciones con seguridad privada, los campos de polo más exclusivos del mundo y canales que imitan a Venecia

Asimismo, y pese a sus comodidades, el factor que colocó a Sotogrande en el mapa no fue otro que el deporte, concretamente el polo, siendo sede del Torneo Internacional, y contando con el Santa María Polo Club, uno de los “cuatro grandes” del mundo; el golf, con el Real Club Valderrama; y la vela, teniendo como puerto una base internacional de regatas.