El búnker de lujo de la élite española para el verano: urbanizaciones con seguridad privada, los campos de polo más exclusivos del mundo y canales que imitan a Venecia
Una urbanización de residencia de lujo con el Peñón de Gibraltar de fondo.
Ubicado en el extremo este de la provincia de Cádiz, se enclava uno de los terrenos mejor protegidos de España. Junto al estrecho de Gibraltar, esta urbanización de calles anchas y poca población supone el refugio perfecto contra las masas, el turismo y la gentrificación, hasta el punto de ser conocido como el “búnker”.
Seguridad integral las 24 horas del día, sistemas de vigilancia avanzados, patrullas e infinidad de zonas residenciales como la famosa “Kings and Queens” o “La Reserva” funcionan como espacios fortificados donde las cámaras no llegan, las preguntas no se escuchan y la élite puede veranear lejos del foco público.
Una residencia de lujo silencioso
En el municipio gaditano de San Roque, en la comarca del Campo de Gibraltar, Sotogrande se presenta como la zona residencial de lujo por excelencia de Andalucía, recibiendo personalidades como Hugh Grant, Rafael Nadal o Lionel Messi en un espacio conocido por su discreción, aislamiento y autosuficiencia.
Clubes deportivos, supermercados gourmet y colegios internacionales de prestigio son parte de la oferta indiscutible de esta residencia que alberga, además de servicios de primera calidad, una disposición espectacular, con un puerto deportivo con más de 1.300 amarres, una distribución urbanística basada en islas y riberas, y un entramado de canales navegables artificiales con amarres en cada puerta.
El origen de esta urbanización privada se remonta a mediados del siglo XX, cuando un empresario filipino-estadounidense deicidio replicar un barrio de lujo de Manila en el continente europeo. Ubicado originalmente junto al río Guadiaro, el terreno contaba con cinco fincas individuales que, actualmente, ocupan más de 2.500 hectáreas entre alcornocales, colinas y la costa de Cádiz.
Su aspecto, al principio diseñado en torno a la estética de cortijo andaluza, se mueve ahora entre el minimalismo y ultra-minimalismo, con fachadas de terracota y un verde dominante en los alrededores que choca con los colores suaves del Puerto, o las playas de arena blanca, como “The Beach”, que artificialmente descansan en plena montaña.
Población, códigos y curiosidades
Pese a que los residentes permanentes no sobrepasan las 3.000 personas, las jornadas de verano, en meses como agosto, sumas más de 30.000, en mansiones que bailan entre los 2 y 25 millones de euros.
A diferencia de otros destinos como Marbella, la política no escrita de Sotogrande responde a la “normalidad” de la fama, donde las fotografías a famosos, las intervenciones, o incluso el lujo “descarado” como coches deportivos ruidosos, no son bien recibidos.
Asimismo, y pese a sus comodidades, el factor que colocó a Sotogrande en el mapa no fue otro que el deporte, concretamente el polo, siendo sede del Torneo Internacional, y contando con el Santa María Polo Club, uno de los “cuatro grandes” del mundo; el golf, con el Real Club Valderrama; y la vela, teniendo como puerto una base internacional de regatas.
Además, esta localización a la sombra del peñón de Gibraltar responde en nombre a su historia, puesto que el “búnker del lujo” español cuenta, efectivamente, con restos de refugios de hormigón originales de la época de la II Guerra Mundial, visibles en la Playa del Búnker o Guadalquitón, integradas en el paisaje de villas que hoy caracteriza este refugio de lujo.
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