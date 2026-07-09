Bosques prehistóricos, jardines exóticos y paisajes volcánicos en Tenerife: Esta ruta te lleva al verdadero jardín del Edén en pleno Atlántico

Existen pocos lugares en Europa donde aún es posible rodearse de ecosistemas prehistóricos. Gracias a su húmeda climatología y a su orografía, el Parque Rural de Anaga ha conservado especies vegetales que, en otros puntos de Europa, sucumbieron a las glaciaciones. Aquí, los siglos se acumulan en las húmedas hojas de laurisilva, heredera directa de los bosques de la Era Terciaria (hace más de 20 millones de año). Declarado Reserva de la Biosfera, este impresionante bosque húmedo se encuentra al nordeste de Tenerife, extendiéndose por los municipios de San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Tegueste.

Adentrarse en sus numerosos caminos, entre los que sobresale el popular “Sendero de los Sentidos”, es como abrir las páginas de un cuento. Los árboles, tapizados de musgo, se entrelazan formando túneles boscosos bajo un manto de neblina.

Los impresionantes senderos entre laurisilva del Parque Rural de Anaga / istock

En el extremo opuesto de Tenerife, el Parque Rural de Teno despliega un territorio más abrupto, perfilado por vertiginosos barrancos. La vegetación aquí se adapta a condiciones más extremas, variando según de la altitud. Al igual que en Anaga, las zonas altas, como Monte del Agua, están cubiertas por laurisilva, mientras que en la zona costera, el cardón y la tabaiba dulce se adaptan a la falta de agua y al sol intenso. Hacer senderismo entre montañas, asomarse a miradores naturales, descender el barranco de Masca o contemplar los acantilados de Los Gigantes desde el mar son algunas de las actividades estrella para disfrutar del parque.

De bosques indómitos a hipnóticos jardines

Desde la Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres, en Icod de los Vinos, asoma un gigantesco drago, una de las plantas más emblemáticas y fascinantes del archipiélago que los expertos estiman tiene entre 800 y 1.000 años. Una vez que la mirada se sobre sobre su curiosa silueta de paraguas, resulta imposible apartarla. Su tronco retorcido y sus intrincado laberinto de ramas son magnéticos. El parque que rodea al Drago Milenario funciona como jardín botánico dedicado a la flora canaria, siendo un lugar excelente para seguir profundizando en la riqueza natural del archipiélago.

Testigo de siglos, el Drago Milenario fascina fascina por sus dimensiones monumentales y su majestuosa presencia / Istock

Menos famoso es el drago del Jardín de Sitio Litre, aunque sus 300 años de vida también invitan a un encuentro. Localizado en Puerto de la Cruz, este jardín privado es el más antiguo de la isla. Por él pasearon figuras como Alexander von Humboldt o Agatha Christie. Junto al drago convive una destacada colección de orquídeas y otras plantas tropicales.

No muy lejos se encuentra el Jardín Botánico de La Orotava, también conocido como Jardín de Aclimatación. Fue creado en 1788, por orden del rey Carlos III, como un espacio para aclimatar diferentes especies exóticas, provenientes de América y Filipinas, antes de llevarlas a los jardines de la península. En la actualidad alberga más de 2.500 variedades de los cinco continentes, entre las que destaca la higuera de Lord Howe, un enorme árbol con raíces aéreas.

En Puerto de la Cruz no faltan espacios contemporáneos que han sabido integrarse en el paisaje manteniendo su equilibrio. Ubicado en una de sus laderas, en el terreno que antiguamente ocupaba una platanera, Radisson Resort & Residences Tenerife es una prolongación del ecosistema que viste la isla. Mangos, naranjos, limoneros, cafetos, aguacateros o guayabos, además de varias plataneras que recuerdan el origen del terreno, atraviesan todo el conjunto, configurando uno de los jardines inesperados de la ciudad.

Pasear bajo sus frangipanis y flamboyanos, contemplando las etiquetas que revelan sus datos, es sumergirse en una magnífica lección de botánica. Algunos de los árboles fueron plantados en honor a familias que se hospedaban en el alojamiento año tras año y durante largas temporadas desde que abriera inicialmente en los años 60. Inaugurado el pasado mes de diciembre como primer establecimiento de la marca Radisson en la isla, se distribuye ahora en seis edificios, cada uno inspirado en un parque natural o nacional de Canarias, creando un hilo invisible que conecta arquitectura y territorio. En el interior, la narrativa continúa con detalles como ilustraciones y referencias a esos paisajes. Sus 241 habitaciones y residencias introducen un concepto flexible, donde la comodidad de un resort convive con la posibilidad de estancias más largas.

Este oasis, escondido en un alojamiento de Puerto de la Cruz, está lleno de encantos inesperados / Radisson Resort & Residences Tenerife

Ubicado en una ladera de Puerto de la Cruz, con vistas al paisaje verde del norte donde el Teide es el protagonista, la vida de este cinco estrellas solo para adultos gira en torno a una piscina climatizada que permite disfrutar del clima suave durante todo el año. Alrededor, el restaurante Tremor, el Magma Pool Bar, el gimnasio abierto 24 horas y una tienda que apuesta por joyería exclusiva elaborada con materiales locales, como la famosa olivina; se enlazan con la vegetación de este oasis contemporáneo perfecto para ser parte de la naturaleza tinerfeña aunque sea por unos días.