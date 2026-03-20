El mayor bosque de secuoyas de Europa está en España: la ruta de senderismo por pasarelas de madera que te lleva por los árboles más grandes del mundo

Una vez allí tan solo queda adentrarse a este enclave natural tan único y especial. Existe una red de senderos que atraviesan todos y cada uno de los rincones del bosque, senderos que en algunos tramos se convierten en pasarelas y escaleras de madera para facilitar el paseo y hacerlo más cómodo, por lo que podrás descubrir el bosque junto a los más pequeños de la casa. Además de estos, cuenta también con un recorrido adaptado para personas de movilidad reducida, así como un merendero y un mirador, desde el cual contemplar la majestuosidad de estos titanes de cuerpo anaranjado y copas verdes.