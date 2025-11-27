El bosque de sabinas mejor conservado del mundo está en España: árboles de más de 14 metros de alto, 5 de diámetro y casi 2.000 años de antigüedad

En 1965, el director estadounidense Orson Welles escogió el pueblo para rodar algunas de las secuencias de su película Campanadas a Medianoche, pues, incluso hoy en día, parece que Calatañazor se ha quedado enclavado en el siglo XI, época en que se sitúa la historia. Así, sus pequeñas y estrechas calles, la pequeña ermita de la Soledad, la antigua iglesia, e incluso los restos de su castillo se convirtieron en el escenario para las aventuras del príncipe Hal y Falstaff.