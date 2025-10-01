El bosque prehistórico de España que tiene un abeto único en el mundo: fue el único superviviente de la última glaciación mundial (y está en peligro de extinción)

Para aquellos que pretendan disfrutar de este maravilloso lugar, solo se puede entre el 1 de junio y el 15 de octubre de cada año y se debe entrar acompañado de una de las empresas de turismo activo de la zona. Comienza en Las Canteras, a dos kilómetros del pueblo de Grazalema, y sigue por la carretera del Puerto de las Palomas. Desde el Puerto de las Cumbres se puede apreciar el punto más alto de Cádiz, el Torreón en la Serranía de Ronda.