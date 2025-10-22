El bosque petrificado mejor conservado del mundo está en España: declarado de interés geológico mundial y con árboles en posición de vida
Su relevancia se puso de manifiesto por primera vez en 1998, remarcando su importancia a nivel internacional debido a su singularidad y buen estado de conservación.
Uno de los yacimientos paleontológicos más interesantes que existen son los bosques petrificados, donde a través de un proceso de fosilización, la madera queda petrificada. Este proceso sucede bajo tierra, cuando la madera queda enterrada bajo sedimentos como arena o barro; durante este proceso, todo el material orgánico es reemplazado por minerales que aporta el agua filtrada a través de los sedimentos, siendo variedades de la sílice la mayoría de estos minerales. Gracias a la ausencia de oxígeno, la madera no llega a pudrirse, por lo que en algunos casos se conservan los detalles más delicados de la madera, como las paredes de las células.
Cerca de la localidad de Aragoncillo, en la provincia de Guadalajara, encontramos uno de los ejemplos mejor conservados de estos yacimientos tan singulares. Se formó durante la edad pérmica, hace 280 millones de años, debido a una erupción volcánica de tipo hawaiano (fisural y no explosiva) que dejó el bosque sepultado con un manto de ceniza y lava.
Se trata de un conjunto de tocones de coníferas en posición de vida, debido a que se pueden observar sus raíces penetrando en el sustrato, tal como se disponían mientras se encontraban con vida, lo que proporciona una gran cantidad de información sobre el mismo ejemplar, así como el medio donde se desarrollaba. Esto es un hecho excepcional, pues en la mayoría de este tipo de yacimientos los troncos fueron transportados antes de fosilizar.
El yacimiento fue puesto en el punto de mira por primera vez en el año 1998, cuando la periodista Malén Aznárez publicó un artículo donde mencionaba la existencia de un “bosque petrificado”. En él, la autora confirmaba la importancia internacional del yacimiento, gracias a su singularidad, su excelente estado de conservación, y los valores didácticos y científicos que aportaba. Desde ese momento, el lugar ha sido propuesto como lugar de interés geológico por el Instituto Geológico y Minero de España, y declarado como tal por la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas, con el co-patrocinio de la UNESCO.
Situado en la Sierra de Aragoncillo, una alineación montañosa dispuesta en dispuesta en dirección este – oeste en el corazón de la comarca del Señorío de Molina, el bosque fósil ha sufrido multitud de expolios a lo largo de décadas, reduciendo el número de fósiles hasta su casi desaparición.
Por suerte, hace unos años fue incluido dentro del Geoparque Molina-Alto Tajo, una distinción otorgada por la Red Europea y la Red Global de Geoparques a los territorios que contienen un patrimonio geológico excepcional y que son necesarios conservar. Desafortunadamente, aunque las legislaciones y normativas vigentes, tanto autonómicas, como estatales y europeas, obligan a la protección de este Patrimonio Natural, el bosque fósil de la Sierra del Aragoncillo permanece sin ningún tipo de protección.
