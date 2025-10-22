El bosque petrificado mejor conservado del mundo está en España: declarado de interés geológico mundial y con árboles en posición de vida

Uno de los yacimientos paleontológicos más interesantes que existen son los bosques petrificados, donde a través de un proceso de fosilización, la madera queda petrificada. Este proceso sucede bajo tierra, cuando la madera queda enterrada bajo sedimentos como arena o barro; durante este proceso, todo el material orgánico es reemplazado por minerales que aporta el agua filtrada a través de los sedimentos, siendo variedades de la sílice la mayoría de estos minerales. Gracias a la ausencia de oxígeno, la madera no llega a pudrirse, por lo que en algunos casos se conservan los detalles más delicados de la madera, como las paredes de las células.