El bosque de laureles más grande de Europa está en Galicia: situado en una isla desconocida a 45 minutos de Vigo

Con la llegada de la Segunda República, se le expropió, pero Juan de Borbón la recuperó para su dominio en el año 1958, que la vendió 20 años más tarde a la inmobiliaria "Cortegada S. A.". Esta empresa trató de construir en ella una urbanización, pero este proyecto tampoco prosperó gracias al movimiento de los locales en defensa de su patrimonio. Finalmente, tras un lento enfrentamiento judicial, en 2007 volvió a ser de dominio público.