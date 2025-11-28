El bosque andaluz sumergido en niebla: catalogado como una de las diez maravillas naturales de Europa, alberga yacimientos arqueológicos que datan del Paleolítico

La infinidad de ecosistemas de los que disfrutamos en España suponen un auténtico privilegio natural incluso para los viajeros más expertos. En el sur, como un último latido vegetal de tiempos remotos, se conserva la que muchos consideran como la última selva subtropical de Europa, una de las 10 maravillas del continente. Este es un pulmón verde que se extiende entre Cádiz y Málaga y que, con más de 170.000 hectáreas protegidas, se alza como uno de los bosques más valiosos del planeta. ¿Sabes de qué paraje estamos hablando?