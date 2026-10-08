El bosque con más de 800 variedades de setas perfecto para octubre: está considerado "un paraíso micológico del norte de España" y tiene robles centenarios

Para recoger una sola seta en estos montes hace falta un papel en el salpicadero. El permiso es obligatorio, cuesta siete euros al día, limita la recolección a ocho kilos por persona y prohíbe barrer el suelo entre más de tres a la vez o arrancar los ejemplares con sombrero menor de cuatro centímetros. Quien no lo lleve se arriesga a una sanción, y el equipo gestor controla la afluencia precisamente para que el bosque no se esquilme.

Otoño es el mejor mes del año para recoger setas... y este bosque es uno de los que ya deberías conocer. / Istock

Esa es la rareza del sitio. En torno a 6.000 hectáreas de hayas y robles atlánticos, más del 63% de un valle navarro, están contingentadas: la recolección se regula desde 2007 con un sistema de permisos que repartió entre 2.000 y 2.800 al año en sus primeras temporadas y que puede cerrarse si la conservación lo pide. No es un monte al que simplemente se va; es uno que hay que reservar. Está a unos 25 kilómetros de Pamplona, se llama Parque Micológico de Ultzama y la oficina que emite los permisos está en Alkotz.

Adriana Fernández

Un bosque que hay que merecerse

Siete euros cuesta el permiso diario de la temporada 2026, según la web del parque; el de fin de semana, doce, y el anual arranca en 55. El dinero, explica el gestor, no es recaudación sin más: va íntegro a la gestión del monte y a los servicios al recolector. El más usado de todos no es ni el permiso ni la visita guiada, sino la consulta: micólogos que, en horario fijo, revisan lo que uno ha recogido y confirman qué se puede comer y qué no.

Un bosque repleto de setas. / Istock / Pedro Salaverria

El modelo lo diseñó el biólogo Javier Gómez Urrutia, que ya en 2007, cuando arrancó, dejó claro a GARA que la regulación no iba "contra los guipuzcoanos" de la frontera, sino contra la masificación. El permiso autoriza la recolección de unas ochenta especies comestibles, aunque el inventario de biodiversidad fúngica del propio parque, elaborado por la S.C.N. Gorosti, cataloga cerca de 800 táxones de hongos en los hayedos y robledales del valle. No todo lo que crece aquí acaba en la cesta: la mayoría se mira y se deja.

Antes de entrar conviene tener presente lo que nadie debería olvidar en un monte de setas: hay especies tóxicas, algunas mortales. Ninguna se come sin pasarla por la consulta del parque. Y los puntos exactos de recolección no se publican: la gracia del lugar es, justamente, esa: la de ir a la búsqueda de las setas.

Es uno de los mejores bosques de Navarra para coger setas. / Istock

Hayas, robles y el otoño en su punto

A ras de suelo, octubre es el mes. La temporada arranca hacia la tercera semana de septiembre y se alarga, orientativamente, hasta mediados de noviembre, pero es en octubre cuando el hayedo cambia de color y el robledal suelta su olor a tierra mojada. Entre la hojarasca aparecen los boletus (edulis, aereus, reticulatus), el rebozuelo, la gamuza, la lengua de vaca, la amanita cesárea, la trompeta de los muertos, los níscalos y las carboneras.

El rincón más accesible para ver todo esto sin ser recolector es el bosque de Orgi, en Lizaso, un robledal de ochenta hectáreas acondicionado como Área Natural Recreativa. Es un bosque húmedo de Quercus robur, muchos de ellos centenarios y bicentenarios, con tres paseos señalizados; el más corto, de 300 metros, acaba en un roble gigante derribado por el viento hace años y hoy cubierto de musgo. Se pisa sobre tablones, se fotografía el robledal y, en temporada, se respira el monte en su mejor momento.

Además de recoger setas... pasearás por un bosque precioso. / Istock

Un parque nacido de la avalancha

El parque se creó en 2007, por Orden Foral, cuando la afición a las setas había convertido estos montes en un ir y venir sin control. El Ayuntamiento de Ultzama puso en marcha la regulación, hoy gestionada por la cooperativa Uxama, con una idea sencilla: que el aprovechamiento fuera de autoconsumo y no una rapiña. Casi veinte años después, el propio equipo gestor da por cumplido el objetivo de evitar la masificación.

Lo que queda de aquella decisión se visita hoy. La oficina de Alkotz, donde se sacan los permisos y se publican los partes semanales con el estado del monte, y el punto de información micológica son la puerta de entrada real al parque. Allí, y no en el buscador, es donde se entera uno de si merece la pena ir ese fin de semana.

Otoño es el mejor momento del año para presenciar estos preciosos colores. / Istock

Caseríos, caballos y pintxos de hongo

El Restaurante Orgi, en Lizaso y a un paso del bosque, saca en otoño un menú micológico con las setas de temporada como centro del plato. Es uno de los sitios del valle donde el hongo pasa del cesto a la mesa, pero no el único.

Pintxo de champiñones. / Istock

El valle lo forman una decena larga de pueblos de caserío con balconadas de madera, y da para más que el bosque. Del acceso a Orgi salen rutas a caballo. El Club de Golf Ultzama, en Gerendiain, salva entre sus calles robles centenarios. Hay granja escuela para los más pequeños, y la cercanía de Pamplona y del Baztan convierte la zona en base de más de una jornada. En la mesa manda el producto de la tierra: la ternera de pasto, la cuajada de leche de oveja y, en otoño, las setas y el hongo beltza.

La cita que lo junta todo es el Día del Hongo, Onddo Eguna, que en 2026 llega a su decimoquinta edición con la jornada grande el domingo 12 de octubre en Larraintzar, precedida de una ruta micológica guiada el sábado y de un pintxo-pote de hongos por los bares del valle desde el viernes 10. Hay exposición y venta de setas, consulta con el micólogo y mercado con trufa incluida.