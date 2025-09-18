El Borge, el Pueblo Mágico que celebra la uva pasa como patrimonio mundial

Cada tercer domingo de septiembre, las calles de El Borge se llenan de color, música y sabor para celebrar el Día de la Pasa, que en 2025 tendrá lugar el 21 de septiembre. Esta fiesta, convertida en un atractivo turístico y cultural de primer orden, muestra al visitante el proceso artesanal de elaboración de la pasa: desde el pisado de la uva hasta el secado en los tradicionales paseros.