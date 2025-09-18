Vecinos portan canastos de uva en el desfile del Día de la Pasa
Vecinos portan canastos de uva en el desfile del Día de la Pasa / Pueblos Mágicos de España

El Borge, el Pueblo Mágico que celebra la uva pasa como patrimonio mundial

Cada septiembre, esta villa blanca de la Axarquía rinde homenaje a la pasa moscatel, un tesoro agrícola reconocido por la FAO, con una fiesta que mezcla tradición, gastronomía y hospitalidad.

El Borge, en el corazón de la Axarquía malagueña, se conoce como la Villa de la Pasa. Sus casas encaladas se abren paso entre lomas cubiertas de viñedos moscatel, el cultivo que ha dado fama internacional a este rincón andaluz y que la FAO ha distinguido como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

El Día de la Pasa: una cita imprescindible

Cada tercer domingo de septiembre, las calles de El Borge se llenan de color, música y sabor para celebrar el Día de la Pasa, que en 2025 tendrá lugar el 21 de septiembre. Esta fiesta, convertida en un atractivo turístico y cultural de primer orden, muestra al visitante el proceso artesanal de elaboración de la pasa: desde el pisado de la uva hasta el secado en los tradicionales paseros.

Mujeres de El Borge preparan pasas al estilo tradicional

Mujeres de El Borge preparan pasas al estilo tradicional

 / Pueblos Mágicos de España

Gastronomía con raíces

La gastronomía es protagonista en cada rincón del pueblo durante esta jornada. Degustaciones de pasas, vinos dulces, chacinas, migas o ensaladilla cateta acercan al viajero a la cocina de la Axarquía. En las tabernas y restaurantes, los sabores de siempre se mezclan con la hospitalidad de los vecinos, que ofrecen lo mejor de su tierra como parte de esta fiesta que es puro corazón.

El mercado local ofrece chacinas, quesos y productos de la Axarquía

El mercado local ofrece chacinas, quesos y productos de la Axarquía

 / Pueblos Mágicos de España

Música, tradición y ambiente festivo

El Día de la Pasa comienza con la banda de música San Gabriel y continúa con pandas de verdiales, coros, flamenco y actuaciones que se prolongan hasta la noche. La cultura popular se funde con un ambiente alegre que atrae a miles de visitantes. Además, se reconoce la labor de quienes mantienen vivo este legado agrícola y cultural.

Demostración artesanal del secado y transporte de la uva moscatel

Demostración artesanal del secado y transporte de la uva moscatel

 / Pueblos Mágicos de España

Un Pueblo Mágico de la Axarquía

El Borge forma parte de la Ruta de la Pasa y conserva la esencia de la vida rural andaluza. Sus calles estrechas y encaladas, sus rincones llenos de flores y el carácter acogedor de su gente convierten a esta localidad en un auténtico Pueblo Mágico, capaz de ofrecer al viajero una experiencia única donde historia, paisaje y tradición se dan la mano.

