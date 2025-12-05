El bonito pueblo medieval declarado Bien de Interés Cultural que se esconde en Extremadura: casas de pizarra, pasadizos secretos y menos de 100 habitantes

Aunque si hay algo que llama y mucho la atención en el entramado de Robledillo es la estrechez de sus calles y la amplitud de los aleros de los balcones: cuando ambas circunstancias se unen, se produce una especie de pasarela que conecta las dos fachadas de una misma calle a través de pasadizos en altura, mostrando una de las estampas más icónicas del pueblo.