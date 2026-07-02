El sendero más bonito del mundo mide 16 kilómetros y está en Andalucía: cascadas, túneles y aguas de color turquesa perfectas para el verano

Si eres un amante del senderismo y de las aventuras al aire libre, en Andalucía encontrarás un verdadero paraíso. Hablamos de la Ruta del Río Borosa, ubicada en la provincia de Jaén, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que es uno de los espacios protegidos más importantes de España. Por temperatura y caudal, la temporada recomendada para visitarla es primavera u otoño, ya que después de lluvias fuertes no es muy recomendable por riesgo de fuerte viento o desprendimientos.

Laguna de aguas negras en la ruta del río Borosa / Istock / m-martínez

Lo más destacado de la ruta, sin duda alguna, es su contraste entre pinares, paredes rocosas, agua transparente y formaciones geológicas, donde encontrarás gran flora y fauna acuática, con especies como truchas, barbos y bogas. La versión completa del sendero supera los 22 kilómetros con casi 900 metros de desnivel acumulado, aunque existe una opción más corta, para todos aquellos que prefieren una ruta más relajada y calmada.

Adriana Fernández

Cascadas, puentes de madera y piscinas

Este sendero se encuentra entre los núcleos Arroyo Frío y Coto Ríos, dentro del parque de Cazorla. Al inicio de esta marcha, se encuentra el Centro de Visitantes Torre del Vinagre y su jardín botánico. La primera gran parada es la Cerrada de Elías, un desfiladero donde el río ha tallado la roca caliza hasta formar un cañón estrecho que en algunos puntos apenas deja pasar la luz. Las pasarelas de madera permiten avanzar por encima del agua.

Cascada de Aguascebas sobre el valle de Osera, en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas / Istock / m-martinez

El Salto de los Órganos es lo mejor del trayecto; consiste en un salto de agua de unos 60 metros que desemboca en una poza de aguas frías y transparentes. Cuando el río baja lleno, la corriente se percibe mucho antes de poder ver la cascada. Tras pasar por los túneles excavados en la roca, el camino llega hasta la Laguna de Valdeazores y al nacimiento del río Borosa, a más de 1.200 metros de altitud.

Cerrada de Elías, un paso elevado de madera sobre el río Borosa en la Sierra de Cazorla / Istock / Rudolf Ernst

Puedes encontrar dos túneles por los que cruzar la montaña. El primero tiene unos 200 metros de largo y algunos tramos de oscuridad, mientras que el otro es un poco más corto y lleva a la laguna de Aguas Negras, la última sorpresa de la ruta.