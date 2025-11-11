Entre los cañones del Sil, donde nace el alma de los vinos heroicos de Ribeira Sacra

La bodega se encuentra en Os Peares (Lugo), uno de los lugares más emblemáticos de la Ribeira Sacra, donde el río Sil desemboca en el río Miño. Este enclave marca el principio —o el final, según se mire— de este territorio mágico, cuya columna vertebral son precisamente los dos grandes ríos de Galicia. Desde las laderas que rodean la bodega se contempla un paisaje de postal, donde los viñedos se funden con los bosques autóctonos y el agua refleja la luz del valle.