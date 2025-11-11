Entre los cañones del Sil, donde nace el alma de los vinos heroicos de Ribeira Sacra
En lo más profundo del valle del Sil, Bodegas Alma das Donas cultiva viñedos imposibles en laderas casi verticales. Un ejemplo vivo de viticultura heroica que convierte cada botella en una historia de esfuerzo, paisaje y autenticidad gallega.
Durante nuestro viaje por la Ribeira Sacra con Viajes Hemisferios y Club Viajar, descubrimos uno de los lugares más sorprendentes de Galicia: Bodegas Alma das Donas, un proyecto que combina la tradición monástica del vino con la pasión contemporánea por conservar un paisaje único. Situada en el municipio lucense de Sober, en pleno corazón de la denominación de origen Ribeira Sacra, esta bodega encarna la esencia de la viticultura heroica, un término que cobra todo su sentido en estas montañas.
¿Qué es la viticultura heroica?
La expresión no es una metáfora poética, sino una definición técnica reconocida por el Centro de Viticultura de Montaña (CERVIM). Se aplica a los viñedos situados en pendientes de más del 30%, a altitudes superiores a los 500 metros y en terrenos donde la mecanización es prácticamente imposible. En la Ribeira Sacra, estos viñedos parecen colgar del cielo: las vides crecen en terrazas de piedra (construidas hace siglos por los monjes benedictinos) que descienden hasta rozar el río Sil.
Trabajar aquí exige un esfuerzo casi sobrehumano. Cada cepa se cuida a mano, cada racimo se recoge con equilibrio y precisión, y cada vendimia es una gesta. Por eso, los vinos que nacen en estas laderas tienen un alma propia, marcada por el clima atlántico, la pizarra del suelo y la paciencia de quienes los elaboran.
¿Dónde están las Bodegas Alma das Donas?
La bodega se encuentra en Os Peares (Lugo), uno de los lugares más emblemáticos de la Ribeira Sacra, donde el río Sil desemboca en el río Miño. Este enclave marca el principio —o el final, según se mire— de este territorio mágico, cuya columna vertebral son precisamente los dos grandes ríos de Galicia. Desde las laderas que rodean la bodega se contempla un paisaje de postal, donde los viñedos se funden con los bosques autóctonos y el agua refleja la luz del valle.
Visitar Alma das Donas es mucho más que una simple cata de vinos: es adentrarse en la historia viva de la Ribeira Sacra, en la tierra y en la pasión de quienes han sabido mantener una tradición heroica entre el Miño y el Sil.
Los vinos de Alma das Donas
Entre sus referencias más destacadas figuran el Almanova Mencía y el Almanova Blanco Godello, dos vinos con denominación de origen Ribeira Sacra que resumen la identidad del territorio. El primero, elaborado con la variedad mencía, despliega notas de frutos rojos, violetas y un fondo mineral propio de los suelos de pizarra. El segundo, fresco y elegante, refleja la pureza aromática del godello con matices cítricos y florales.
Ambos vinos acompañan a la perfección la gastronomía gallega: desde una tabla de quesos y embutidos artesanales hasta un buen pulpo á feira o unas zamburiñas recién hechas.
Una experiencia para todos los sentidos
Durante el recorrido por la bodega, los visitantes pueden degustar los vinos mientras contemplan el paisaje desde un mirador natural sobre el Sil. Algunas experiencias incluyen maridajes con productos locales o catas al atardecer, cuando la luz se filtra entre las laderas doradas y el eco de los pájaros acompaña el sonido del río.
Quienes llegan a la Ribeira Sacra en barco, como en nuestro crucero organizado por Viajes Hemisferios, pueden completar la experiencia desembarcando en alguno de los embarcaderos cercanos y ascendiendo hasta la bodega para disfrutar de una jornada entre viñas, historia y hospitalidad gallega.
¿Por qué visitar la Ribeira Sacra?
Porque es uno de los destinos más auténticos de Galicia, donde la naturaleza y el vino se funden con la espiritualidad de sus monasterios y el silencio de los cañones. Y porque, si se visita, Bodegas Alma das Donas es parada obligada para entender el alma de este territorio.
