La bodega más impresionante de España está en Valladolid: junto a un monasterio medieval y una antigua abadía rodeada de un mar de viñedos

Situada en la provincia de Valladolid, en pleno valle del Duero, Abadía Retuerta combina ocho siglos de tradición vitivinícola con una bodega moderna de treinta años que ha sabido rendir homenaje a su origen monástico. Los premostratenses que fundaron la abadía iniciaron aquí el cultivo de la vid hace ya 900 años, y su legado se prolonga en la oferta actual de la bodega. No hace falta ser un gran entendido para haber oído hablar de sus vinos Pago, y el producto que sale de estos viñedos está reconocido con Denominación de Origen Protegida por la Comisión Europea.