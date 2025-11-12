La bodega más impresionante de España está en Valladolid: junto a un monasterio medieval y una antigua abadía rodeada de un mar de viñedos
En el corazón de Castilla, entre los muros de un monasterio medieval que se rodea de viñedos hasta el horizonte, se esconde una de las bodegas más sorprendentes de Europa.
Hace siglos estos viñedos se despertaban con el repicar de las campanas y la oración a coro en canto gregoriano. Hoy los muros centenarios acogen uno de los mejores hoteles de España, galardonado con tres llaves Michelin.
Para visitarlo tenemos que adentrarnos en los valles dorados del Duero. Allí se levanta un lugar donde la historia, el vino y la arquitectura se funden para dar pie a un proyecto especial, una suerte de refugio silencioso a dos horas de Madrid. Aquí los muros de un monasterio románico del siglo XII esconden una experiencia enológica y gastronómica; y han sido escenario de bodas de cine, veladas con estrellas Michelin y paseos entre cepas centenarias. Se llama Abadía Retuerta.
Los vinos de Bodega Abadía Retuerta
Situada en la provincia de Valladolid, en pleno valle del Duero, Abadía Retuerta combina ocho siglos de tradición vitivinícola con una bodega moderna de treinta años que ha sabido rendir homenaje a su origen monástico. Los premostratenses que fundaron la abadía iniciaron aquí el cultivo de la vid hace ya 900 años, y su legado se prolonga en la oferta actual de la bodega. No hace falta ser un gran entendido para haber oído hablar de sus vinos Pago, y el producto que sale de estos viñedos está reconocido con Denominación de Origen Protegida por la Comisión Europea.
El hotel de Abadía Retuerta
La antigua hospedería del monasterio se ha transformado en un hotel de lujo con 27 habitaciones dobles y tres suites, todas con vistas al mar de vides que rodea la finca. La estampa compuesta por el antiquísimo edificio y la deliciosa vegetación que se extiende a su alrededor y que cabia de tono con las estaciones envuelven al visitante en una serenidad casi espiritual. Por cierto, que aquí se celebró el pasado mes de octubre la boda de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski.
La gastronomía en Abadía Retuerta
El viejo comedor donde los monjes degustaban silenciosas y sencillas comidas es hoy el Restaurante Refectorio, dirigido por el chef Marc Segarra y distinguido con una estrella Michelin y una estrella Verde. Su cocina se define, según él mismo defiende, por una mezcla de productos locales de temporada y creatividad para reinventarlos.
Bienestar y arte en Abadía Retuerta
Como guinda del pastel, hay que resaltar que aquí la búsqueda de la armonía no se limita al vino ni a la mesa. En su Santuario Wellness & Spa, los primeros sommeliers de spa de España diseñan para cada huésped un viaje de bienestar personalizado.
Además, desde este año el espíritu de Abadía Retuerta también se proyecta más allá de los muros del monasterio. En el centro de Madrid, The Craft actúa como punto de encuentro para el arte, la gastronomía y la creatividad, con exposiciones, coloquios y mobiliario de diseño.
