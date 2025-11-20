La bodega española que está fascinando al mundo: con una impresionante arquitectura vanguardista, tiene incluso un hotel con spa
Diseñadas por el arquitecto Frank Gehry, conocido por diseñar el edificio del museo Guggenheim de Bilbao, estas bodegas fueron elegidas como una de las mejores del mundo.
Fueron los fenicios quienes, alrededor del siglo XI a.C., elaboraron los primeros vinos de la península ibérica. Más tarde, griegos y romanos perfeccionarían estas técnicas de producción; hasta que en la Edad Media dicha producción alcanzó su zenit, siendo introducidos sistemas relativamente parecidos a los que se utilizan actualmente.
Actualmente, España es uno de los mayores productores de vinos del mundo, con más de 10.000 bodegas elaborando una gran variedad de vinos, los cuales son conocidos alrededor del mundo gracias a su excelencia.
En todo el país, son más de cien las denominaciones de origen protegidas de vino que existen, siendo Rioja, Ribeira del Duero o Priorat algunas de las más reconocidas. Cada bodega se especializa en la producción de una variedad de vino determinada, si bien hay las que consiguen producir más de una variedad.
Tradición y modernidad en unas bodegas únicas
Fundadas en el 1858 junto a la localidad alavesa de Eltziego, las Bodegas Marqués de Riscal alcanzaron la segunda posición en la edición de 2021 de los premios The World’s Best Vineyards. Cada año, la marca saca al mercado alrededor de siete millones de botellas de vino tinto y blanco, así como unas 200.000 de su vino espumoso.
Todos sus vinos tintos se encuentran dentro de la denominación de origen Rioja, igual que los rosados, mientras que los blancos forman parte de la D.O. Rueda y la V.T. Castilla y León.
Abierta al público todos los días de la semana de 10h a 19h, festivos incluidos, son cuatro las visitas que ofrece la bodega, cada una con un precio diferente, pues sus duraciones son distintas y los vinos a degustar varían de una visita a la otra.
La visita 1 tiene un precio de 27€ por persona, 13,50€ para los niños de entre 11 y 17 años y gratis para los menores de 11. Las visitas 2 y 3, no disponibles para los menores de 18 años, tienen un coste de 44€ y 60€ por persona, respectivamente. La última visita, el Paquete Ciudad del Vino, sigue el mismo recorrido que la visita 1, y añade una comida en el Restaurante Tradición del Hotel Marqués de Riscal, por un precio de 99€ por persona.
La Ciudad del Vino
Junto a la Bodega Original (inaugurada en 1860 y dentro de la cual se halla la Botellería, que alberga la mayor colección de vinos antiguos del mundo) se alza el singular edificio del Hotel Marqués de Riscal -de cinco estrellas; una construcción vanguardista obra del arquitecto Frank Gehry que fue inaugurada en el 2006. Pertenece a la marca The Luxury Collection, de la cadena Marriot International, y cuenta con 61 lujosas habitaciones, 10 de las cuales son suites.
La Ciudad del Vino alberga también varios restaurantes, entre los que destacan el 1860 Tradición, con una cocina de tradición vasco-riojana elaborada con productos de temporada, y el Restaurante Marqués de Riscal, liderado por el chef poseedor de dos estrellas Michelin Francis Paniego.
Al disfrute gastronómico que ofrece el hotel se le añade una experiencia única: la vinoterapia. De la mano del Spa Vinothérapie, creado por la marca de cosmética Caudalie, aquí podrás disfrutar de tratamientos naturales y eficaces que poseen las virtudes de la uva y la vid. Además de amplias salas de tratamiento, donde relajarse con los populares Caudalie Grand Facial y Crush Cabernet Scrub, el spa dispone de una piscina climatizada, un baño de hidromasaje y una sala de vapor.
El spa, abierto todos los días de la semana, ofrece rituales completos o de medio día, incluso curas de entre dos y seis días. Los precios oscilan entre los 80€, para tratamientos faciales o masajes, y los casi 300€, para masajes y exfoliaciones.
