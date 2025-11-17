Con castillo medieval y un convento gótico rodeado de viñedos: la bodega más singular que puedes visitar este año está en Cataluña

Al menos una vez en la vida debes visitar esta joya y conocer lugares como la Costa Brava, con unas vistas al mar que te dejarán con la boca abierta, o probar la gastronomía de la zona, con una mezcla entre el mar y la montaña perfecta para cualquier paladar. España está llena de escondites que merecen la pena ser descubiertos, y este es uno de ellos.