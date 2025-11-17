Con castillo medieval y un convento gótico rodeado de viñedos: la bodega más singular que puedes visitar este año está en Cataluña
Un lugar con una tradición que se remonta a la Edad Media.
España posee una bodega realmente singular que, si visitas, estamos seguros de que no va a dejarte indiferente. Ubicada en Cataluña, este lugar está formado por un castillo que se remonta a hace cientos de años y un convento de lo más impresionantes.
Situado concretamente en Girona, este lugar es una maravilla que, si pasas por la zona del Ampurdán, no puedes perderte. Nosotros te explicamos la razón.
Una maravilla arquitectónica
Hablamos del Castillo de Perelada, un lugar con una tradición enológica que alcanza incluso la Edad Media situado en el pueblo con el que comparte nombre. Tras la compra del conjunto monumental por parte de Miguel Mateu Pla en 1923, el que fue en su momento alcalde de Barcelona decidió traer devuelta la producción de vino que hacía años había desaparecido.
El castillo, ahora utilizado también como bodega, se remonta también a la Edad Media, y su impresionante belleza hace que sea considerado uno de lo lugares más bonitos de l'Empordà (o Ampurdán), una comarca de lo más interesante caracterizada por una naturaleza de lo más diversa.
Tras la destrucción de su primer castillo durante el siglo XIII, la familia Rocaberí, quienes eran los titulares del lugar, decidió ordenar la consturcción de una nueva fortaleza para compensar la pérdida de dicho castillo: un convento con un estilo característico.
Con un jardín increíble, este convento se caracteriza principalmente por la iglesia gótica que posee, ya que lo convierte en uno de los pocos de Cataluña con un estilo así.
Una bodega conocida internacionalmente
Actualmente, tras la adquisición realizada en 1923 por Miguel Mateu, se puede decir que el castillo volvió al pasado al traer la elaboración de vino de vuelta, y la verdad que no está funcionando nada mal.
Habiendo pasado ya por tres generaciones, el historial de esta bodega es realmente impresionante, ya que sus vinos han sido seleccionados para banquetes de momentos históricos tales como la coronación de Juan Carlos I, la boda de los príncipes de Asturias o la visita de diferentes presidentes estadounidenses.
Además, el lugar ha recibido una gran cantidad de premios en los que se han reconocido sus elborciones, convirtiendo a la familia Mateu en propietarios de una bodega reconocida tanto nacional como internacionalmente.
Seas ‘fan’ del vino o no, es obligatorio que organices una visita a esta bodega y a todo lo que tiene que ofrecer, porque te aseguramos que vas a quedar completamente asombrado. Además, debes aprovechar y visitar Perelada, el pueblo de poco más de 2000 habitantes en el que se encuentran todas estas maravilas y que te transportará al pasado.
Perelada es solo uno de los increíbles lugares que esocnde Girona, una provincia realmente infravalorada que merece la pena conocer.
Al menos una vez en la vida debes visitar esta joya y conocer lugares como la Costa Brava, con unas vistas al mar que te dejarán con la boca abierta, o probar la gastronomía de la zona, con una mezcla entre el mar y la montaña perfecta para cualquier paladar. España está llena de escondites que merecen la pena ser descubiertos, y este es uno de ellos.
