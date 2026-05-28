La bodega más antigua en activo de España está en un pueblo de La Rioja del que nadie habla: tiene 100 habitantes, un castillo-palacio del siglo XV y exporta vino a más de cien países

Esta pequeña villa medieval se encuentra situada en La Rioja Alta, más concretamente en la comarca de Haro, famoso por ser considerado como uno de los pueblos más bonitos de toda España. Con apenas más de 100 habitantes, este pueblo destaca por su excelente conservación, por su pintoresco castillo del siglo XV y sus espectaculares bodegas consideradas como las más antiguas del territorio español. Sajazarra mezcla Edad Media y arte contemporáneo en plena calle.

Este pueblo de La Rioja es uno de los pueblos más bonitos de España y cuenta con una de las bodegas más antiguas de todo el país / Istock / jon chica parada

Uno de sus rasgos más llamativos es que, entre murallas, casas blasonadas y piedra antigua, aparecen obras artísticas al aire libre. La obra "Paredes Amantes" es uno de los emblemas y uno de los patrimonios más fotografiados de La Rioja, creada y realizada por Miguel Molina y Gema Hoyas en los Encuentros de Arte de 1993. Otra pieza curiosa es la “Puerta de hierro con pentagrama”, de Chema Madoz, que se encuentra en el pórtico de la iglesia.

La Rioja Alta, España / Istock / herraez

El pueblo también está muy ligado al vino, su economía se basa en la agricultura de secano, especialmente cereales y vid. Aparte es uno de los destinos favoritos de los senderistas, tiene varias rutas señaladas entre las que destacan, el Sendero del Vino de 23,8 km; el de Riberas de Oja y Tirón, de 18,3 km; el Sendero de la Laguna, de 2,7 km y la Ruta de Arte Contemporáneo, de 2,6 km, que recorre gran parte de la zona interior de la villa.

El espacio natural combina viñedos, campos de cereal, monte, encinas, robles y pinos. Aparte de campos de cereal y viñedos en las zonas rocosas del monte, encontramos una fauna variada, donde encontramos aves rapaces como buitres, águilas y halcones.

Adriana Fernández

Sajazarra: calles empedradas y palacios solariegos

Sin duda alguna el Castillo de Sajazarra es una fortaleza del siglo XV y un símbolo indiscutible del pueblo. Tiene una estructura de piedra con torres almenadas y murallas robustas. Una curiosidad que pocos conocen es que, el castillo ocupa el lugar de una fortificación anterior vinculada a los siglos XII-XIII.

Ciudad de Haro, capital de La Rioja en España en 2021 / Istock / Martin Silva Cosentino

Tiene un recinto exterior rectangular rodeado por cubos redondos y la torre del homenaje, situada en el centro de conjunto también con planta rectangular y cuatro torreones octogonales en sus esquinas con matacanes y almenas.

Es uno de los castillos más bellos de La Rioja y además se considera que está muy bien conservado. Actualmente, es una bodega familiar llamada "Castillo de Sajazarra", por lo que no es posible visitarlo.

Castillo de Sajazarra en La Rioja / Istock

La iglesia de Santa María de la Asunción es uno de los templos principales construidos en piedra de sillería y mampostería está adosado por su muro norte a la muralla y es una suma de construcciones de varias épocas. Está formada por tres naves, la central, del último cuarto del siglo XII, la de la epístola, de los siglos XIII y XIV, y la del evangelio, del siglo XVI, excepto su último tramo que parece ser un torreón del XIII.

Se encuentra ubicada en la zona más alta del poblado. Uno de los elementos más llamativos es el altar mayor, de estilo barroco, en su interior conserva una imagen de la Virgen de la Antigua.

Bodegas con muchísimo encanto en pleno corazón de Rioja Alta

Sin duda uno de los planes favoritos de nuestros turistas y que si viajas a esta villa medieval deberás hacer es mezclar un paseo por el casco histórico con bodegas únicas y especiales que te enseñaran el verdadero sabor de un buen vino de La Rioja.

Viña Tondonia - Bodega López Heredia en Haro / Istock / @jjfarquitectos

En la bodega, toda la uva que entra se despalilla y se trabaja con depósitos de acero inoxidable, hormigón y barricas de roble francés y americano, malolácticas naturales y batonages periódicos para hacer vinos de trago largo que no se filtran ni clarifican. Los vinos se crían en roble entre 18 y 30 meses en una nave semienterrada con mucha humedad y a temperatura baja.

Barriles de vino, La Rioja / Istock / Ricardo Jato de Evan

Dos de las bodegas más destacadas son Bodega Castillo de Sajazarra y Bodegas Puente del Ea. La primera se encuentra cerca del casco histórico, concretamente cerca del castillo del siglo XV, destaca por controlar todo el proceso de elaboración, desde el trabajo en la viña hasta el embotellado. La segunda, fundada en 2001, sigue el modelo de château francés, está rodeada de viñedos de tempranillo y se sitúa junto al río Ea.