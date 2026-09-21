Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Región clase mediaStonehenge españolEscapadas huir del calorMuro romanoSelva de Sumatra de EspañaPueblo de JaénRuta pasarelasJuan del Val y Nuria Roca
instagram

Bill Clinton se pasó 30 años contando que en este lugar de España vio "la puesta de sol más bonita del mundo": siendo presidente, volvió para comprobarlo

El expresidente de Estados Unidos fue dos veces al mismo punto para corroborar que aquellas vistas realmente eran maravillosas.

El expresidente norteamericano aseguró que en esta ciudad de Andalucía están los mejores atardeceres

El expresidente norteamericano aseguró que en esta ciudad de Andalucía están los mejores atardeceres / Istock / TONO BALAGUER

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lidia Lozano

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

No existe consenso en torno a dónde se ven los atardeceres más bonitos. Cada quien barre para su propia casa. Sin embargo, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró haber encontrado el punto perfecto en España, concretamente en Granada. La primera vez que visitó la ciudad fue durante un viaje de estudios y, como cualquiera que la pisa, quedó absolutamente impresionado. Sobre todo con el atardecer en el Mirador de San Nicolás.

No es solo ver cómo se oculta el sol por detrás de la Alhambra, es disfrutar de un ambiente único, con músicos callejeros amenizando el momento, personas que acuden a verlo por primera vez y otras que lo hacen cada día. El recuerdo de Clinton fue como el de que mira una postal. Desde ese momento hasta que regresó cuando ya era presidente, no dejó de decir que era "la puesta de sol más bonita del mundo". Absolutamente inolvidable.

La joya oculta de Granada está rodeada de naturaleza, barrancos y cascadas: Ni Montefrío, ni Pampaneira

La joya oculta de Granada está rodeada de naturaleza, barrancos y cascadas: Ni Montefrío, ni Pampaneira

Adriana Fernández

La historia real de Clinton en Granada

Cuando volvió a Granada lo hizo en el verano de 1997, y regresó a ese punto junto con los Reyes de España en aquel momento, Juan Carlos I y Sofía. Lo recibieron con honores e incluso, el alcalde de la ciudad, Gabriel Díaz Berbel, colocó una placa para conmemorar el acontecimiento -que ya no está allí ni se conoce su paradero-. Sin embargo, y aunque el atardecer en el Mirador de San Nicolás es precioso, la historia no es del todo así.

Las vistas desde el Mirador de San Nicolás en Granada

Las vistas desde el Mirador de San Nicolás en Granada / Istock / Viliam Mucha

La realidad es que un responsable de protocolo de la Casa Real se acercó a él y le dijo que aquella era la puesta de sol más bonita del mundo. Clinton asintió con una sonrisa y, entonces, el responsable de protocolo corrió hacia los periodistas y les confirmó que el norteamericano había dicho aquella frase. Sea como fuere, aquella segunda visita provocó que este mirador, que ya era bastante conocido, fuera todavía más visitado por turistas y locales.

El lugar más visitado de la ciudad

Aunque no hay cifras exactas, es probablemente el punto más visitado y concurrido de Granada. Solo a primera hora de la mañana está prácticamente vacío, si no, quien lo visite debe prepararse para contemplar las vistas acompañado. Y es que el paisaje lo merece, puesto que, desde allí arriba, se ve el conjunto monumental de la Alhambra sobre la colina de la Sabika, apreciando la Torre de la Vela, el Palacio de Carlos V, los palacios nazaríes y el Generalife.

El atardecer con la Alhambra y Sierra Nevada de fondo

El atardecer con la Alhambra y Sierra Nevada de fondo / Istock / Remedios

La postal de este lugar Patrimonio de la Humanidad se completa con Sierra Nevada, cubierta de un manto blanco a partir de noviembre y hasta junio, a la izquierda. A la derecha, la parte baja del Albaicín y, un poco más al fondo, la fachada trasera de la catedral. Todo ello, rellenado por las viviendas blancas y otros tantos edificios y monumentos que terminan de dar forma a una de las urbes más bonitas de todo el mundo -y eso no es ningún mito-.

Noticias relacionadas y más

Las vistas sobre el barrio del Albaicín en Granada

Las vistas sobre el barrio del Albaicín en Granada / Istock / SCStock

Después de sacar la fotografía de rigor, se puede visitar la iglesia de San Nicolás, que está justo detrás, y donde es posible subir al campanario para disfrutar de unas vistas con más perspectiva pero muy parecidas. Si continúas caminando cuesta arriba, llegarás a la Alhambra, un paseo muy agradable pero poco recomendable en los meses de verano. Y hacia el otro lado, al barrio del Albaicín, un entramado de calles que conviene mirar con detenimiento.

TEMAS

  1. La isla a la que nadie ha logrado entrar en 60.000 años: su tribu es la más aislada del mundo, no conoce el fuego y cazan como en la Edad de Piedra
  2. El pueblo de Valencia que intenta atraer nuevos vecinos con alquileres de menos de 300 euros: colegio, médico, farmacia y una piscina municipal entre el bosque
  3. El pueblo templario con el último paso fluvial sin motor de España: casas colgantes y paisajes impresionantes en uno de los lugares más bonitos de España
  4. Lo siento, Caminito del Rey, pero la ruta de senderismo más espectacular de España pasa por un pueblo de 35 vecinos: cascadas, pozas y una grieta de 300 metros
  5. El espacio natural protegido perfecto para visitar en octubre tiene cañones de roca caliza y madroños con frutos rojos maduros: senderos junto a aguas cristalinas, miradores para buscar al quebrantahuesos y temperaturas suaves
  6. La región favorita de la clase media española en otoño es una Reserva de la Biosfera que impresionó a Machado y Bécquer: tiene rutas para recolectar setas, cascadas y una laguna sin fondo
  7. El pueblo bereber perfecto para recorrer a pie y comer las mejores migas de España: terraos planos, chimeneas con sombrerete y un barranco que sube hasta el techo de la Península
  8. La catedral más bonita del mundo está en España y tiene obras de El Greco, Goya y Caravaggio: perfecta para un fin de semana, Patrimonio de la Humanidad y uno de los grandes retablos del barroco europeo

Bill Clinton dijo haber visto "la puesta de sol más bonita del mundo" en Granada

Bill Clinton dijo haber visto "la puesta de sol más bonita del mundo" en Granada

La obra más desconocida de Gaudí está en un pequeño pueblo de 1.000 habitantes a hora y media de Barcelona

La obra más desconocida de Gaudí está en un pequeño pueblo de 1.000 habitantes a hora y media de Barcelona

Lo siento Caribe, pero la playa más bonita del mundo está en España: su arena es blanca, tiene aguas turquesas y la tranquilidad del Mediterráneo

Lo siento Caribe, pero la playa más bonita del mundo está en España: su arena es blanca, tiene aguas turquesas y la tranquilidad del Mediterráneo

Este pueblo Bien de Interés Cultural recibe más de 2,5 millones de turistas y apenas suma 2.700 vecinos

Este pueblo Bien de Interés Cultural recibe más de 2,5 millones de turistas y apenas suma 2.700 vecinos

El pueblo más espectacular de Cataluña tiene un casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural y un palacio del siglo X: famoso guiso de los pescadores, joya gastronómica del Baix Empordà

El pueblo más espectacular de Cataluña tiene un casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural y un palacio del siglo X: famoso guiso de los pescadores, joya gastronómica del Baix Empordà

La ciudad favorita de la clase media española en octubre es perfecta para recorrer a pie

La ciudad favorita de la clase media española en octubre es perfecta para recorrer a pie

Todos van a Jordania, pero pocos conocen la joya de Almería que llaman "la Petra española"

Todos van a Jordania, pero pocos conocen la joya de Almería que llaman "la Petra española"

El mercado modernista que parece una catedral y es perfecto para una escapada: tiene cúpulas de 30 metros y más de 300 puestos

El mercado modernista que parece una catedral y es perfecto para una escapada: tiene cúpulas de 30 metros y más de 300 puestos