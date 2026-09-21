Bill Clinton se pasó 30 años contando que en este lugar de España vio "la puesta de sol más bonita del mundo": siendo presidente, volvió para comprobarlo

No existe consenso en torno a dónde se ven los atardeceres más bonitos. Cada quien barre para su propia casa. Sin embargo, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró haber encontrado el punto perfecto en España, concretamente en Granada. La primera vez que visitó la ciudad fue durante un viaje de estudios y, como cualquiera que la pisa, quedó absolutamente impresionado. Sobre todo con el atardecer en el Mirador de San Nicolás.

No es solo ver cómo se oculta el sol por detrás de la Alhambra, es disfrutar de un ambiente único, con músicos callejeros amenizando el momento, personas que acuden a verlo por primera vez y otras que lo hacen cada día. El recuerdo de Clinton fue como el de que mira una postal. Desde ese momento hasta que regresó cuando ya era presidente, no dejó de decir que era "la puesta de sol más bonita del mundo". Absolutamente inolvidable.

Adriana Fernández

La historia real de Clinton en Granada

Cuando volvió a Granada lo hizo en el verano de 1997, y regresó a ese punto junto con los Reyes de España en aquel momento, Juan Carlos I y Sofía. Lo recibieron con honores e incluso, el alcalde de la ciudad, Gabriel Díaz Berbel, colocó una placa para conmemorar el acontecimiento -que ya no está allí ni se conoce su paradero-. Sin embargo, y aunque el atardecer en el Mirador de San Nicolás es precioso, la historia no es del todo así.

Las vistas desde el Mirador de San Nicolás en Granada / Istock / Viliam Mucha

La realidad es que un responsable de protocolo de la Casa Real se acercó a él y le dijo que aquella era la puesta de sol más bonita del mundo. Clinton asintió con una sonrisa y, entonces, el responsable de protocolo corrió hacia los periodistas y les confirmó que el norteamericano había dicho aquella frase. Sea como fuere, aquella segunda visita provocó que este mirador, que ya era bastante conocido, fuera todavía más visitado por turistas y locales.

El lugar más visitado de la ciudad

Aunque no hay cifras exactas, es probablemente el punto más visitado y concurrido de Granada. Solo a primera hora de la mañana está prácticamente vacío, si no, quien lo visite debe prepararse para contemplar las vistas acompañado. Y es que el paisaje lo merece, puesto que, desde allí arriba, se ve el conjunto monumental de la Alhambra sobre la colina de la Sabika, apreciando la Torre de la Vela, el Palacio de Carlos V, los palacios nazaríes y el Generalife.

El atardecer con la Alhambra y Sierra Nevada de fondo / Istock / Remedios

La postal de este lugar Patrimonio de la Humanidad se completa con Sierra Nevada, cubierta de un manto blanco a partir de noviembre y hasta junio, a la izquierda. A la derecha, la parte baja del Albaicín y, un poco más al fondo, la fachada trasera de la catedral. Todo ello, rellenado por las viviendas blancas y otros tantos edificios y monumentos que terminan de dar forma a una de las urbes más bonitas de todo el mundo -y eso no es ningún mito-.

Las vistas sobre el barrio del Albaicín en Granada / Istock / SCStock

Después de sacar la fotografía de rigor, se puede visitar la iglesia de San Nicolás, que está justo detrás, y donde es posible subir al campanario para disfrutar de unas vistas con más perspectiva pero muy parecidas. Si continúas caminando cuesta arriba, llegarás a la Alhambra, un paseo muy agradable pero poco recomendable en los meses de verano. Y hacia el otro lado, al barrio del Albaicín, un entramado de calles que conviene mirar con detenimiento.