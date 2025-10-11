Un oasis de bienestar en Extremadura: descubre sus balnearios imprescindibles para la relajación

Situado en la localidad que le da nombre, este balneario declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO sorprende por su legado romano. Sus termas, con más de veinte siglos de antigüedad, conviven hoy con estructuras del siglo XIX y tecnología hidrotermal contemporánea. Las aguas mineromedicinales que brotan de su manantial son utilizadas en tratamientos orientados tanto a la recuperación física como a la prevención de diversas patologías.