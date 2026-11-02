La biblioteca más bonita del mundo está en España y tiene 40.000 volúmenes bajo frescos del Renacimiento: en un monasterio Patrimonio de la Humanidad a una hora de Madrid
A poco más de 50 kilómetros de Madrid se encuentra una de las bibliotecas más sorprendentes de Europa: una bóveda pintada al fresco de 54 metros, estanterías de maderas nobles y los libros con el canto dorado hacia fuera.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, este edificio de más de 33.000 metros cuadrados resume la ambición artística, religiosa y cultural de Felipe II. Sus palacios, iglesias, panteones y jardines forman un complejo que permite viajar hasta la España del siglo XVI. Sin embargo, entre sus numerosos espacios hay uno que merece una visita especial: la Real Biblioteca, también conocida como Biblioteca Laurentina.
Sí, hablamos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en plena sierra de Guadarrama y a casi 50 kilómetros de Madrid. La historia cuenta que Felipe II lo mandó construir y quiso meter en un solo edificio un monasterio jerónimo, un panteón real, un palacio, un colegio y una biblioteca. Según El Español, durante siglos se le llamó la 'octava maravilla del mundo'. Para darle forma contó con la colaboración de humanistas como Juan Páez de Castro, Juan Bautista Cardona y Antonio Agustín. La intención era reunir en un mismo lugar obras y conocimientos procedentes de Oriente y Occidente.
Qué debes saber antes de ir
El monasterio puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con último acceso a las 16:45. Los lunes permanece cerrado. La entrada general cuesta 14 euros y, según el horario indicado, los miércoles y domingos de 15:00 a 18:00 se puede acceder gratuitamente. Los jardines también abren de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Las entradas individuales se adquieren en el Centro de Recepción de Visitantes y existen servicios de guía y audioguía para completar el recorrido.
La biblioteca que tiene 40.000 volúmenes bajo frescos del Renacimiento
El espacio más llamativo es el Salón Principal, conocido también como Salón de Frescos. Sus librerías, diseñadas por Juan de Herrera, se disponen bajo una espectacular bóveda de 54 metros de largo decorada con pinturas que representan las siete artes liberales: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía aparecen como símbolo del ideal humanista que inspiró la creación de la biblioteca. Un sitio en el que sería fácil pasar horas y horas admirando su belleza.
Los libros van colocados con el lomo hacia dentro y el canto, dorado, hacia fuera. La colección reúne alrededor de 40.000 volúmenes, con una presencia destacada de obras de los siglos XV y XVI y cerca de 600 incunables, es decir, libros impresos antes de 1501. A ellos se suman manuscritos en castellano, latín, griego y hebreo. Pero el atractivo de esta sala no termina en sus frescos ni en sus estanterías. En su interior se conservan retratos de personajes históricos, mapas, medallas, monedas e instrumentos científicos, como astrolabios y esferas.
También hay reproducciones de elementos de la fauna y la flora, reflejo de la curiosidad por el mundo natural que caracterizó a los estudiosos de aquella época.
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