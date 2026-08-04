Benigna (92 años) vive en una aldea asturiana medio vacía y lo resume así: "Nadie te echa, a diferencia del alquiler"
Uno de los problemas enmascarados que afectan no solo a Benigna, sino a muchos habitantes de las distintas aldeas de Asturias que luchan por acabar con la despoblación.
Si ponemos sobre la mesa los problemas más grandes que España tiene ahora mismo, sin duda, la vivienda sería el primero, sobre todo para los más jóvenes, de eso no hay duda, lo curioso es pensar en el contraste que existe en este momento, ya que pueblos del interior de España viven el problema de la despoblación y como poco a poco las calles se van vaciando y la ausencia de vecinos se va haciendo notoria. Hablamos de una España cada vez más vaciada, una soledad que poco a poco va formando parte de las calles y una auténtica pena para aquellos vecinos que desde cerca sufren las consecuencias de este gran problema.
El youtuber @hilux_aventura recogió este contraste en uno de sus videos, donde nos muestra a Benigna, una vecina de 92 años que con mucha tristeza nos cuenta cómo ve que el lugar donde nació se va apagando poco a poco, "Yo creo que el pueblo no debe de perderse. Porque además nunca sabes lo que vas a necesitar: ¡De tu propia casa nadie te echa! Y, por otro lado, si no pagas la renta, te desahucian”, afirma.
Hablamos específicamente de una aldea de Asturias, entre muchas otras afectadas por la despoblación, para Benigna y para muchos que expone este problema su mayor preocupación es que la viviendo que tanto le ha costado conseguir cono todo su esfuerzo caiga en el olvido, "Yo les digo a mis hijos: abrid la casa, ventilad y venid aquí a comer... Hay que mirar por esta casa, ¡que costó mucho trabajo hacerla!", explica en la entrevista.
Según la visión de muchos de los vecinos que viven esta situación, la vida en las ciudades ha provocado que muchos pierdan el vínculo con sus raíces y dejen de valorar el entorno rural, “Están en Madrid, están en Gijón... y no se ocupan de decir: voy una vez al mes. O tal día vamos a comer a casa…”.
Santolaya: Otra historia por contar
Es una aldea en Amieva en Asturias que sufre las mismas consecuencias de despoblación, este pueblo siempre ha sido de muy pocas casas, pero actualmente solo está habitada una por Manuel Blanco un hombre que a sus 72 años afirma la soledad con la que convive actualmente.
Está ubicada a 500 metros de altitud, Santolaya pertenece a la parroquia de Santa María de las Nieves de Sebarga y su patrimonio etnográfico está representado por tres hórreos, alguno de ellos con dibujos y todos de propiedad compartida. Al no haber clientes, a Santolaya ya no van los vendedores ambulantes, y ni siquiera les pueden subir el pan. Una curiosidad de esta villa es que, nunca tuvo ni capilla ni escuela y además, quienes de niños crecieron en este lugar, tenían que caminar casi dos kilómetros hasta el pueblo más próximo para ir a la escuela.
San Esteban de Cuñaba: solo a un paso de la despoblación
Una pequeña aldea de montaña que pertenece a la parroquia de Cuñaba, en el concejo de Peñamellera Baja, muy cerca de Cantabria y de la entrada a los Picos de Europa. Está a unos 300 metros de altitud y aproximadamente a 10 kilómetros de Panes, la capital municipal. Es uno de los ejemplos más claros de despoblación rural asturiana. En agosto de 2024, La Nueva España señalaba que solo cuatro personas vivían allí permanentemente.
En 1990 fue el primer lugar que recibió el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Este reconocimiento se concedió porque sus habitantes recuperaron un núcleo que estaba cerca de desaparecer, reconstruyeron casas tradicionales, reforestaron con especies autóctonas y el turismo rural con muy pocos recursos económicos.
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