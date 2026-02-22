La basílica más bonita de España está, literalmente, encajada en la montaña: es la antesala de uno de los paisajes más impresionantes del mundo y está construida en piedra caliza rosada

La Basílica de Santa María la Real de Covadonga se levanta en el concejo de Cangas de Onís, en pleno santuario de Covadonga y a las puertas del Parque Nacional de los Picos de Europa. Su ubicación no es un detalle menor, ya que forma parte de un conjunto donde la espiritualidad, la historia y el paisaje se mezclan sin poder separarse.